Pallavolo, mondiale club donne: seconda vittoria per Scandicci

Anche Scandicci a un passo dalla semifinale del mondiale per club di pallavolo femminile, in corso in Brasile. Contro le padrone di casa dell'Osasco São Cristóvão Saúde è arrivata la seconda vittoria per 3-0 (31-29, 25-22, 25-15) per la Savino Del Bene Volley di Scandicci, in una partita fondamentale per chiudere il girone al primo posto. A livello statistico, spiccano le prove individuali di Skinner, autrice di 23 punti, e Antropova, che ha messo a referto 21 punti. Gia' stasera, alle 21, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo per la terza partita della Pool A contro le peruviane del Club Alianza Lima. Conegliano, nell'altro girone, e' gia' qualificata alla semifinale.