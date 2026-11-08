Atletico Madrid-Barcellona vale la vetta: lo spettacolo della Liga su Italia 1 alle 21

"Vogliamo vincere a Madrid, anche se sarà dura", ha dichiarato Hansi Flick, deciso a difendere il primo posto. Il tecnico tedesco si è soffermato anche sul fresco rinnovo fino al 2030 di Raphinha, capocannoniere del torneo con 15 gol: "È un grande giocatore, è il nostro capitano ed è importantissimo per il nostro progetto".