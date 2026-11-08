Atletico Madrid-Barcellona vale la vetta: lo spettacolo della Liga su Italia 1 alle 21

Questa sera alle 21 riflettori puntati sul Metropolitano dove Atletico Madrid e Barcellona si giocano la vetta della Liga nel big match della dodicesima giornata: diretta tv in chiaro su Italia 1. I catalani guidano la classifica con due punti di vantaggio sui Colchoneros, che in caso di vittoria firmerebbero il sorpasso regalando a Diego Simeone il traguardo delle 345 vittorie nel campionato spagnolo.
L'Atletico arriva all'appuntamento forte di sette successi consecutivi in campionato, nonostante la sconfitta europea rimediata in settimana contro il Bayern Monaco. Dall'altra parte, i blaugrana reduci dal 6-1 rifilato all'Alaves vantano un attacco straripante da 46 reti in undici giornate e inseguono la sesta vittoria esterna di fila.
Le parole di Flick e Simeone alla vigilia
"Vogliamo vincere a Madrid, anche se sarà dura", ha dichiarato Hansi Flick, deciso a difendere il primo posto. Il tecnico tedesco si è soffermato anche sul fresco rinnovo fino al 2030 di Raphinha, capocannoniere del torneo con 15 gol: "È un grande giocatore, è il nostro capitano ed è importantissimo per il nostro progetto".
Sul fronte opposto, Diego Simeone riconosce la forza degli avversari: "Affrontiamo una squadra fortissima, probabilmente la migliore. Ha un talento enorme dalla metà campo in avanti". Grande attesa attorno a Julian Alvarez, pronto a riconciliarsi definitivamente con il pubblico di casa dopo le tensioni estive: "Julian? Sta molto bene", ha assicurato il Cholo, mentre Flick ha preferito glissare spiegando che "Julian è un giocatore fantastico, ma gioca nell'Atletico. Io mi concentro sulla mia squadra".
Le probabili formazioni
Le scelte di formazione saranno condizionate dalle rispettive infermerie. Simeone dovrà rinunciare a Cristian Romero in difesa, mentre il Barcellona si presenta nella capitale privo di pedine fondamentali come Koundé, Xavi Espart, Dani Olmo e soprattutto Rodri, compensando parzialmente con i rientri di Eric Garcia e Christensen. In campo l'attenzione sarà alta anche su Álex Baena, protagonista di otto partecipazioni al gol finora, e su Anthony Gordon, a segno sei volte nelle ultime dieci gare.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lee, Alvarez. All: Simeone
BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Cancelo, Cubarsí, De Jong, Farinas; Rodri, Pedri; Yamal, Lopez, Adeyemi; Raphinha. All: Flick.