È morto Jesus de Miguel, l'attaccante del Tenerife colpito dal portiere avversario Owono

Con questo comunicato il Tenerife ha annunciato la scomparsa di Jesus de Miguel, il suo attaccante che lottava tra la vita e la morte dopo un tragico scontro di gioco. E' successo tutto durante Tenerife-Andorra, gara salvezza dalla Liga 2, la Serie B spagnola. In pieno recupero i padroni di casa stavano provando a trovare il gol vittoria, quando Jesus de Miguel si è scontrato con il portiere ospite Owono, uscito alla disperata fin quasi a centrocampo. Il ginocchio di Owono ha colpito in pieno il petto di de Miguel che si è accasciato a terra immobile. I giocatori di entrambe le squadre hanno chiamato subito i soccorsi mentre l'arbitro cacciava il portiere.