Atletico Barcellona su Mediaset: Simeone con la difesa in panne e un tabù da sfatare

Simeone ha un grosso problema da risolvere: la leadership difensiva. Il centrale della Seleccion argentina Cristian “Cuti” Romero (ex di Genoa, Atalanta e, anche senza mai giocarvi, Juventus) è fermo per un infortunio muscolare e la sua assenza è pesata eccome contro il Bayern. Il suo sostituto, Le Normand, ha aperto la strada con un grave errore al primo gol dei bavaresi mentre il suo competitor, Pubill, sembra lontano dal rendimento offerto nella scorsa stagione che gli aveva permesso di guadagnarsi un posto nella rosa di quella Spagna che avrebbe vinto poi il Mondiale. Chi farà coppia con lo slovacco David Hancko nel cuore della difesa colchonera è insomma il grande dubbio di Simeone. Vero che il suo Atletico ha la miglior difesa della Liga (con sole 8 reti incassate in 11 giornate), ma è altrettanto certificato che il Barcellona arriva a Madrid forte di un attacco atomico (46 gol fatti, più di 4 a partita!), con Raphinha capocannoniere con 15 centri e Lamine Yamal terzo a quota 10. Proprio il reparto offensivo è un po’ il punto debole dell’Atletico: Simeone è riuscito a recuperare pienamente Julian Alvarez che in estate aveva fatto i capricci perché voleva a tutti i costi andarsene (proprio al Barcellona…): il pubblico continua a fischiarlo ma l’apporto dell’argentino (fin qui un gol in Liga e uno in Champions) può essere importante visto che i numeri in campionato delle altre punte sono tutt’altro che esaltanti: 3 le reti dell’ex juventino David, 2 quelle dell’ex atalantino Lookman con Sorloth a zero. I migliori bomber biancorossi nella Liga sono così il centrocampista Baena (5 gol) e il difensore Grimaldo (4).