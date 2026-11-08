ITALJET A EICMA 2026, dal nuovo ROADSTER 400 alla famiglia DRAGSTER: il design italiano continua a sfidare le convenzioni

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Italjet presenta a EICMA 2026 le nuove colorazioni di serie del ROADSTER 400, l'evoluzione della gamma DRAGSTER, le partnership con GIVI e Gresini Racing e il piano d'espansione globale.
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Le convenzioni possono aspettare. Dal 1959, anno in cui Leopoldo Tartarini fondò Italjet, l’azienda bolognese segue una strada precisa: non limitarsi a costruire veicoli, ma dare forma a oggetti capaci di sorprendere, emozionare e sfidare le categorie tradizionali.
Meccanica esposta, proporzioni fuori dagli schemi e soluzioni ingegneristiche che diventano parte del linguaggio estetico. A EICMA 2026, questa visione prende forma in due anime complementari: l’eleganza meccanica anticonformista di ROADSTER e la sportività estrema della famiglia DRAGSTER. Due identità, una sola filosofia: L’ARTE DI OSARE.
ROADSTER 400. LA MECCANICA DIVENTA DESIGN
Presentato in anteprima mondiale a EICMA 2025, ROADSTER 400 reinterpreta il fascino dello scooter classico attraverso un progetto contemporaneo, nel quale acciaio, alluminio e componenti meccanici a vista non sono dettagli da nascondere, ma elementi da valorizzare.
La Founders Edition, proposta nelle livree Matt Anthracite e British Racing Green, ha esaurito tutti i 777 esemplari numerati in soli 46 minuti. Ora si apre una nuova fase: a EICMA 2026 Italjet presenta in anteprima mondiale le quattro colorazioni della versione di serie: Nero Stellato, Avorio, Verde Menta e Rosso Bologna.
Il monocilindrico da 400 cc raffreddato a liquido eroga 31 kW (42 CV) e 41,2 Nm di coppia, con un peso a secco dichiarato di 151 kg. La dotazione comprende telaio a traliccio in acciaio, impianto frenante Brembo con ABS, controllo di trazione e display TFT. Le sospensioni Öhlins e lo scarico Akrapovič saranno disponibili come optional.
Al centro del progetto è il DLAS, Dynamic Linkage Articulated Steering, sistema di sterzo articolato brevettato da Italjet e concepito per conciliare precisione di guida e comfort.
La produzione del ROADSTER 400 di serie è prevista nella primavera 2027.
Il prezzo sarà di 7.995€, IVA inclusa, franco concessionario.
Il ROADSTER non cerca di riprodurre il passato. Lo reinventa, lasciando che sia la meccanica a raccontarne la personalità.
DRAGSTER: TRE INTERPRETAZIONI DI UN’UNICA FILOSOFIA
DRAGSTER non è mai stato uno scooter come gli altri. Telaio a traliccio in vista, identità sportiva radicale e una progettazione che trasforma ogni soluzione tecnica in carattere: una firma riconoscibile, oggi declinata in una gamma che parla a pubblici diversi senza perdere la propria anima.
DRAGSTER 300: SPORTIVITÀ SENZA FILTRI
Compatto, aggressivo, immediatamente riconoscibile. DRAGSTER 300 interpreta la forma più diretta dello spirito Italjet: una presenza scenica ispirata al mondo racing, nella quale l’architettura del veicolo e la meccanica esposta diventano parte integrante del design.
La sua vocazione sportiva si esprime anche in pista. Dal 2025 il DRAGSTER 300 è protagonista della Malossi Racing Academy, equipaggiato con componenti racing Malossi: un programma che unisce crescita dei giovani piloti, competizione e sperimentazione tecnica. Per Italjet, la pista non è soltanto una vetrina. È un luogo dove le idee vengono messe alla prova.
DRAGSTER 459 SMARTSHIFT: L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE
Con DRAGSTER 459 SmartShift, Italjet amplia la propria interpretazione dello scooter ad alte prestazioni. Il modello porta l’identità anticonformista della famiglia in una nuova dimensione, unendo un design radicale a una proposta tecnica che punta a distinguersi nell’esperienza di guida.
La distribuzione internazionale è stata avviata e le consegne sono già in corso in diversi mercati. Il DRAGSTER 459 SmartShift assume così un ruolo centrale nella crescita della gamma e nella capacità di Italjet di raggiungere nuovi appassionati.
L’innovazione, per Italjet, non serve a seguire una tendenza: serve a crearne una.
DRAGSTER 700 TWIN: OLTRE IL CONFINE TRA SCOOTER E MOTO
Ci sono veicoli che si riconoscono immediatamente e altri che sfidano ogni convenzione.
DRAGSTER 700 Twin rappresenta la massima espressione della filosofia Italjet: un concentrato di potenza, tecnologia e design estremo, nato per sfidare le convenzioni e superare i confini tra scooter e moto.
La sua architettura esclusiva, la meccanica esibita senza compromessi e un design estremo ne fanno una delle espressioni più audaci della filosofia Italjet. L'accoglienza entusiastica sui mercati internazionali conferma il fascino di un veicolo unico, capace di rompere gli schemi e ridefinire le regole del settore. DRAGSTER 700 Twin non segue le convenzioni. Le riscrive.
Insieme ai DRAGSTER 125 e 200, i modelli 300, 459 e 700 danno vita a una famiglia dalla personalità inconfondibile, espressione autentica del DNA Italjet. Oggi il marchio è presente in oltre 50 Paesi e conta una rete ufficiale di 40 concessionari in Italia. Un'espansione internazionale che continua ad accelerare, alimentata da un interesse sempre crescente e da continue richieste di nuovi distributori desiderosi di rappresentare Italjet nei mercati di tutto il mondo. La voglia di distinguersi non conosce confini.
ITALJET E GIVI: PIÙ LIBERTÀ, SENZA RINUNCIARE AL CARATTERE
A EICMA 2026 debutta la nuova collaborazione con GIVI, leader internazionale nel settore degli accessori moto. DRAGSTER 300, DRAGSTER 459 e DRAGSTER 700 Twin si presentano con nuove soluzioni di trasporto sviluppate da GIVI, capaci di coniugare funzionalità, versatilità e design, integrandosi perfettamente con le linee audaci e l'inconfondibile stile dei modelli Italjet.
La nuova partnership rafforza la collaborazione di Italjet con aziende d'eccellenza, come Akrapovič, che firma gli esclusivi scarichi a nido d'ape dedicati a ROADSTER 400 Founders Edition e DRAGSTER 700 Twin.
Perché in Italjet anche la funzionalità deve essere all'altezza del design.
OLTRE 50 PAESI: ITALJET GUARDA A NUOVI MERCATI
La crescita internazionale prosegue con lo sviluppo della rete commerciale. Per il 2027, Italjet si prepara all’ingresso negli Stati Uniti attraverso un piano distributivo dedicato e consolida la propria presenza in India grazie alla partnership con Motohaus India, parte di KAW Veloce Motors (KAW Group), guidata dal Presidente e CEO Tushar Shelke.
La presentazione ufficiale del marchio in India è prevista in occasione dell’India Bike Week del 4 e 5 dicembre 2026, a Panchgani, nello Stato del Maharashtra. Nuovi territori, la stessa identità indipendente.
UN’ESPERIENZA ITALJET CHE CONTINUA DOPO L’ACQUISTO
Per sostenere l’espansione della rete, Italjet ha progettato e sviluppato internamente una piattaforma digitale internazionale dedicata al coordinamento con distributori e concessionari. L’introduzione progressiva parte da EICMA 2026 con i moduli CRM e gestione dei lead; seguiranno le funzioni relative a garanzie, assistenza e ricambi, con completamento previsto entro il primo trimestre 2027.
Costruire un veicolo fuori dagli schemi è una scelta. Prendersi cura di chi lo guida è un impegno.
MOTORSPORT: LA SFIDA CONTINUA NEL 2027
Italjet conferma e rafforza la propria collaborazione con Gresini Racing per la stagione Moto2 2027 che segnerà il terzo anno consecutivo come Title Sponsor e il quarto di una partnership nata inizialmente come sponsorizzazione tecnica. Un'alleanza che unisce due eccellenze della Motor Valley italiana, accomunate da una straordinaria passione per le due ruote, dalla continua ricerca dell'innovazione e dalla determinazione a competere ai massimi livelli. Da una parte Italjet, che ha fatto dell'audacia stilistica e dell'ingegneria anticonformista la propria identità. Dall'altra Gresini Racing, una realtà che ha saputo conquistare un ruolo da protagonista nel motociclismo mondiale, trasformando passione, talento e competenza in successi sportivi. Due storie differenti, ma una stessa filosofia: non accontentarsi mai, superare i propri limiti e continuare a osare. Una collaborazione che va oltre la semplice sponsorizzazione sportiva e rappresenta l'incontro tra due realtà profondamente legate al territorio emiliano-romagnolo, capaci di portare nel mondo l'eccellenza, la creatività e lo spirito competitivo del Made in Italy.
Due protagonisti della Motor Valley. Un'unica passione. Nessun limite all'ambizione.
ITALJET E MALOSSI RACING ACADEMY: LA PASSIONE DIVENTA COMPETIZIONE
Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Italjet e Malossi Racing Academy, due eccellenze italiane accomunate dalla passione per le prestazioni, dalla ricerca tecnologica e da un DNA profondamente legato al mondo delle competizioni.
Avviato nel 2023 con il DRAGSTER 200 e sviluppato dal 2025 con il DRAGSTER 300, il progetto rappresenta un importante punto d'incontro tra sport, innovazione e formazione dei giovani talenti.
La pista diventa un vero laboratorio a cielo aperto, dove il DRAGSTER 300 esprime il proprio carattere sportivo grazie alle soluzioni tecniche e ai componenti racing sviluppati da Malossi. Un ambiente nel quale la competizione alimenta la ricerca di prestazioni sempre più elevate e offre ai giovani piloti l'opportunità di crescere, confrontarsi e mettere alla prova il proprio talento.
Per Italjet, questa partnership rappresenta la naturale espressione di una filosofia che da sempre unisce design estremo, innovazione meccanica e spirito competitivo.
Perché le prestazioni non si raccontano, si dimostrano. E in pista, dove il cronometro è l'unico giudice, conta soltanto avere il coraggio di spingersi oltre.
Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet, dichiara: "Italjet non è mai nata per seguire le regole del mercato, ma per riscriverle. Fin dalle nostre origini abbiamo scelto la strada più difficile, quella dell'innovazione, della provocazione stilistica e del coraggio di trasformare idee apparentemente impossibili in realtà. Non vogliamo semplicemente costruire veicoli. Vogliamo creare icone, oggetti capaci di emozionare, sorprendere e lasciare un segno nella storia del design motociclistico. Per noi, design e ingegneria non sono due discipline separate, ma un unico linguaggio attraverso il quale esprimiamo la nostra visione. Ad EICMA 2026 presentiamo due anime della stessa filosofia: ROADSTER 400, che reinterpreta l'eleganza meccanica attraverso un design senza tempo e soluzioni tecniche d'avanguardia, e la famiglia DRAGSTER, che continua a spingersi oltre i confini della sportività e delle categorie tradizionali. La nostra ambizione è portare Italjet sempre più lontano, conquistare nuovi mercati e affermare nel mondo un'idea di eccellenza italiana fuori dagli schemi. Non misuriamo il nostro successo soltanto attraverso i numeri, ma anche attraverso la capacità di creare qualcosa che prima non esisteva. Credo che il futuro appartenga a chi ha il coraggio di immaginarlo diversamente. Ed è esattamente ciò che continueremo a fare. Per Italjet, osare non è uno slogan. È una scelta, una responsabilità e, soprattutto, il nostro modo di essere".