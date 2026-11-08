ITALJET A EICMA 2026, dal nuovo ROADSTER 400 alla famiglia DRAGSTER: il design italiano continua a sfidare le convenzioni

Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet, dichiara: "Italjet non è mai nata per seguire le regole del mercato, ma per riscriverle. Fin dalle nostre origini abbiamo scelto la strada più difficile, quella dell'innovazione, della provocazione stilistica e del coraggio di trasformare idee apparentemente impossibili in realtà. Non vogliamo semplicemente costruire veicoli. Vogliamo creare icone, oggetti capaci di emozionare, sorprendere e lasciare un segno nella storia del design motociclistico. Per noi, design e ingegneria non sono due discipline separate, ma un unico linguaggio attraverso il quale esprimiamo la nostra visione. Ad EICMA 2026 presentiamo due anime della stessa filosofia: ROADSTER 400, che reinterpreta l'eleganza meccanica attraverso un design senza tempo e soluzioni tecniche d'avanguardia, e la famiglia DRAGSTER, che continua a spingersi oltre i confini della sportività e delle categorie tradizionali. La nostra ambizione è portare Italjet sempre più lontano, conquistare nuovi mercati e affermare nel mondo un'idea di eccellenza italiana fuori dagli schemi. Non misuriamo il nostro successo soltanto attraverso i numeri, ma anche attraverso la capacità di creare qualcosa che prima non esisteva. Credo che il futuro appartenga a chi ha il coraggio di immaginarlo diversamente. Ed è esattamente ciò che continueremo a fare. Per Italjet, osare non è uno slogan. È una scelta, una responsabilità e, soprattutto, il nostro modo di essere".