INGHILTERRA

Premier League, all’Arsenal basta Odegaard: Hull City battuto 1-0

I Gunners vincono di misura grazie a un gol del capitano nella ripresa: primato in classifica consolidato

07 Nov 2026 - 18:08
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L’Arsenal fatica contro l’ottima difesa dell’Hull, ma al 72’ Odegaard sfrutta un’indecisione di Tzolakis e porta i tre punti ai suoi. Arteta consolida così il vantaggio in testa alla classifica di Premier League proprio prima della sosta per le nazionali, e lo fa grazie a un successo complicato, in cui la sua squadra non è quasi mai riuscita a rendersi realmente pericolosa nonostante il dominio costante. Si ferma invece dopo quattro vittorie consecutive la corsa del Tottenham di Roberto De Zerbi. A far male al tecnico italiano, noto tifoso milanista, è stato proprio un ex rossonero, Noah Okafor, che è entrato in campo nel finale di Leeds-Tottenham e due minuti dopo ha deciso la partita regalando ai suoi la prima vittoria in campionato da settembre. 

LA PARTITA
I Gunners cercano di imporre il proprio dominio sin dai primi minuti, soprattutto da punto di vista del possesso palla, ma non riescono mai a impensierire Tzolakis. Le conclusioni più pericolose arrivano prima di testa, poi di piede, con Tzolis, ma l’ex Brugge non riesce a portare in vantaggio i suoi. Alla mezz’ora Raya è decisivo: il portiere spagnolo salva con un grande intervento sul colpo di testa di Ajayi. Il primo tempo finisce 0-0, con le due squadre bloccate nonostante una buona intensità da entrambe le parti.

Nella ripresa Arteta e i suoi alzano i ritmi e, oltre a non concedere più nulla, si rendono pericolosi con maggiore costanza. Il più pericoloso è Madueke, che al 72’ calcia verso la porta di Tzolakis, il portiere dell’Hull respinge corto e Odegaard è il primo ad arrivare sul pallone: il capitano da due passi fa 1-0 e porta avanti i suoi. Nei 20’ finali è pura gestione per l’Arsenal, che con il solito palleggio riesce a controllare il ritmo della gara e a non subire mai. Sarà una sosta da capolista per i Gunners, arrivati al quinto successo consecutivo in campionato. Finisce invece 1-1 tra Fulham e Newcastle: all’83’Muniz risponde al gol del vantaggio di Murphy, arrivato appena tre minuti prima.

LE ALTRE
Sconfitta per il Tottenham di Roberto De Zerbi, che cede 1-0 a Leeds. Per i padroni di casa segna Okafor al 79'. Termina 1-1 il match fra Fulham e Newcastle. Segnano Murphy (Newcastle) all'80' e Muniz (Fulham) all'83'.

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