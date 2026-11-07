Premier League, all’Arsenal basta Odegaard: Hull City battuto 1-0

Nella ripresa Arteta e i suoi alzano i ritmi e, oltre a non concedere più nulla, si rendono pericolosi con maggiore costanza. Il più pericoloso è Madueke, che al 72’ calcia verso la porta di Tzolakis, il portiere dell’Hull respinge corto e Odegaard è il primo ad arrivare sul pallone: il capitano da due passi fa 1-0 e porta avanti i suoi. Nei 20’ finali è pura gestione per l’Arsenal, che con il solito palleggio riesce a controllare il ritmo della gara e a non subire mai. Sarà una sosta da capolista per i Gunners, arrivati al quinto successo consecutivo in campionato. Finisce invece 1-1 tra Fulham e Newcastle: all’83’Muniz risponde al gol del vantaggio di Murphy, arrivato appena tre minuti prima.