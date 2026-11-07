LaLiga, Real Madrid-Valencia 3-0: ottava vittoria consecutiva e Barcellona agganciato
I Blancos passeggiano a Valencia con i gol di Valverde, Guler e Mbappé e agganciano i blugrana in attesa del big match del Metropolitano (in chiaro su Italia1)
Il Real Madrid domina a Valencia e vince 3-0 una partita dominata dall’inizio alla fine, arrivando così a 30 punti in classifica, gli stessi del Barcellona e due in più dell’Atletico, che si scontreranno proprio in chiusura di questa giornata di campionato(la partita sarà trasmessa in chiaro su Italia1). I Blancos vanno avanti dopo 28’ con Valverde, che calcia da fuori col destro dopo la respinta della barriera sulla punizione di Mbappé. Passano solo 12 minuti, e ci pensa Guler, con un gol da centravanti vero, a regalare il doppio vantaggio ai suoi. Bellingham crossa in mezzo, la palla viene deviata e il gioiellino turco la mette in porta con un destro al volo.
Nella ripresa la squadra di Mourinho gestisce il vantaggio, e al 75’ chiude definitivamente i conti. Su un lancio di Courtois Arda Guler difende palla, e con un filtrante bellissimo di mancino trova Mbappé: per il francese è un gioco da ragazzi battere Dimitrievski e fare 3-0. Al 79’ il Valencia rimane anche in 10 uomini per l’espulsione di Gayà, arrivata per fallo da ultimo uomo. Al Mestalla finisce quindi 3-0: Real in testa in attesa dello scontro diretto tra Atletico e Barcellona al Metropolitano. Il Valencia resta invece in piena zona retrocessione con soli 9 punti in classifica.