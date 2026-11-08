Asse Juventus-Atletico Madrid, i nodi di mercato per l'estate tra David, Nico Gonzalez e Sorloth

La valutazione di David resta fissata a 25 milioni di euro, cifra pattuita in extremis a fine agosto per il prestito gratuito con diritto di riscatto pagabile in tre rate. L'avventura spagnola del canadese era iniziata benissimo con le tre reti consecutive tra Liga e Champions League ma, dopo la sosta per le nazionali, il ruolo di David è tornato quello di alternativa dalla panchina nelle rotazioni di Diego Simeone. Un ritorno a Torino sembra impossibile, i Colchoneros lo sanno e su questo punteranno per spuntare uno sconto sul riscatto.