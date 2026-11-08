Asse Juventus-Atletico Madrid, i nodi di mercato per l'estate tra David, Nico Gonzalez e Sorloth

I giornali sportivi: domenica 8 novembre 2026
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Juventus e Atletico Madrid pronte a trattare ancora: dal riscatto di Jonathan David a 25 milioni al futuro di Nico Gonzalez e Sorloth
Juventus e Atletico Madrid si preparano a riaprire il tavolo delle trattative in vista della prossima estate. I due club, scrive Tuttosport, dovranno affrontare diversi dossier rimasti in sospeso, a partire dal futuro di Jonathan David, passando per il rinnovato interesse spagnolo per Nico Gonzalez fino alla pista che porta ad Alexander Sorloth.
La valutazione di David resta fissata a 25 milioni di euro, cifra pattuita in extremis a fine agosto per il prestito gratuito con diritto di riscatto pagabile in tre rate. L'avventura spagnola del canadese era iniziata benissimo con le tre reti consecutive tra Liga e Champions League ma, dopo la sosta per le nazionali, il ruolo di David è tornato quello di alternativa dalla panchina nelle rotazioni di Diego Simeone. Un ritorno a Torino sembra impossibile, i Colchoneros lo sanno e su questo punteranno per spuntare uno sconto sul riscatto.
Discorso diverso per Nico Gonzalez, che l'anno scorso proprio a Madrid sponda Atletico aveva vissuto un'esperienza fatta di soddisfazioni ma senza riuscire a strappare la conferma definitiva. Nonostante la stima di Simeone, che aveva parlato a lungo con l'esterno anche durante il Mondiale, le offerte spagnole non avevano soddisfatto le richieste economiche della Juventus.
Rientrato alla Continassa a metà agosto, nel frattempo l'ex Fiorentina ha convinto pienamente Spalletti, arrivando anche al rinnovo contrattuale. L'Atletico Madrid non ha però abbandonato l'idea e tornerà alla carica nei prossimi mesi, riaprendo un braccio di ferro che coinvolgerà inevitabilmente anche il nome di Alexander Sorloth, sondato a lungo dalla Juve prima dell'arrivo di Woltemade.
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