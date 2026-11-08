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Asse Juventus-Atletico Madrid, i nodi di mercato per l'estate tra David, Nico Gonzalez e Sorloth

Juventus e Atletico Madrid pronte a trattare ancora: dal riscatto di Jonathan David a 25 milioni al futuro di Nico Gonzalez e Sorloth

08 Nov 2026 - 09:11
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Juventus e Atletico Madrid si preparano a riaprire il tavolo delle trattative in vista della prossima estate. I due club, scrive Tuttosport, dovranno affrontare diversi dossier rimasti in sospeso, a partire dal futuro di Jonathan David, passando per il rinnovato interesse spagnolo per Nico Gonzalez fino alla pista che porta ad Alexander Sorloth.

Situazione David

 La valutazione di David resta fissata a 25 milioni di euro, cifra pattuita in extremis a fine agosto per il prestito gratuito con diritto di riscatto pagabile in tre rate. L'avventura spagnola del canadese era iniziata benissimo con le tre reti consecutive tra Liga e Champions League ma, dopo la sosta per le nazionali, il ruolo di David è tornato quello di alternativa dalla panchina nelle rotazioni di Diego Simeone. Un ritorno a Torino sembra impossibile, i Colchoneros lo sanno e su questo punteranno per spuntare uno sconto sul riscatto.

Nico Gonzalez e Sorloth

 Discorso diverso per Nico Gonzalez, che l'anno scorso proprio a Madrid sponda Atletico aveva vissuto un'esperienza fatta di soddisfazioni ma senza riuscire a strappare la conferma definitiva. Nonostante la stima di Simeone, che aveva parlato a lungo con l'esterno anche durante il Mondiale, le offerte spagnole non avevano soddisfatto le richieste economiche della Juventus.

Rientrato alla Continassa a metà agosto, nel frattempo l'ex Fiorentina ha convinto pienamente Spalletti, arrivando anche al rinnovo contrattuale. L'Atletico Madrid non ha però abbandonato l'idea e tornerà alla carica nei prossimi mesi, riaprendo un braccio di ferro che coinvolgerà inevitabilmente anche il nome di Alexander Sorloth, sondato a lungo dalla Juve prima dell'arrivo di Woltemade.

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