Barcellona-Atletico, Flick: "Simeone straordinario, ma dobbiamo vincere". Il Cholo teme Raphinha

E se Simeone deve fare i conti con l'assenza del Cuti Romero, non se la passa bene nemmeno Flick. Il tecnico del Barcellona infatti, è costretto a fare a meno di Rodri, costretto ai box: al suo posto ci sarà uno tra De Jong e Bernal. "L'Atletico è una squadra fantastica - ha detto l'allenatore tedesco -. Vogliamo e dobbiamo vincere per essere in testa alla classifica prima della pausa. Dobbiamo dimostrare la nostra forza e la nostra qualità. Daremo il massimo ma la stagione è ancora lunga. Sono una squadra ostica con un allenatore di altissimo livello. Sarà una partita molto impegnativa". Lo spettacolo è assicurato, con un match tutto da gustare su Italia 1 a partire dalle 21.