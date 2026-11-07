Barcellona-Atletico, Flick: "Simeone straordinario, ma dobbiamo vincere". Il Cholo teme Raphinha

Il Barcellona per allungare in vetta, l'Atletico Madrid per il sorpasso. Si preannuncia, domenica sera, una sfida infuocata al Camp Nou tra due squadre con stili diversi ma unite dall'ambizione di vincere. Alla vigilia di un match già cruciale per il campionato, Diego Simeone ha solo complimenti per i campioni in carica della Liga: "Giochiamo contro un'ottima squadra, forse la migliore - le parole in conferenza stampa del Cholo -. Sappiamo che soffriremo a lungo e dovremo essere bravi a portare il match nel punto dove possiamo fargli danno". Il focus poi si sposta su Raphinha: "Per me è un calciatore straordinario. Fa gol, assist e lavora sodo. Quest'anno sta giocando in una posizione diversa rispetto alla scorsa stagione".
E se Simeone deve fare i conti con l'assenza del Cuti Romero, non se la passa bene nemmeno Flick. Il tecnico del Barcellona infatti, è costretto a fare a meno di Rodri, costretto ai box: al suo posto ci sarà uno tra De Jong e Bernal. "L'Atletico è una squadra fantastica - ha detto l'allenatore tedesco -. Vogliamo e dobbiamo vincere per essere in testa alla classifica prima della pausa. Dobbiamo dimostrare la nostra forza e la nostra qualità. Daremo il massimo ma la stagione è ancora lunga. Sono una squadra ostica con un allenatore di altissimo livello. Sarà una partita molto impegnativa". Lo spettacolo è assicurato, con un match tutto da gustare su Italia 1 a partire dalle 21.