L'ultimo saluto a Jesus de Miguel a Navahermosa: parenti, amici e sportivi al funerale

Attraverso una nota ufficiale diffusa durante la giornata, i familiari di de Miguel hanno chiesto riservatezza per affrontare il dolore del lutto. "Chiediamo con il massimo rispetto che venga rispettata la nostra privacy e quella di tutti coloro che ci stanno sostenendo in questo momento". La nota si conclude con una richiesta di raccoglimento e con il ringraziamento per l'affetto ricevuto. "Abbiamo bisogno di elaborare il lutto nella pace e nella tranquillità che questa situazione richiede; apprezziamo l'affetto, la preoccupazione e le dimostrazioni di vicinanza che la sua perdita sta ispirando e siamo profondamente grati a tutti voi" ha sottolineato la famiglia.