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L'ultimo saluto a Jesus de Miguel a Navahermosa: parenti, amici e sportivi al funerale

Il calcio spagnolo presente ai funerali del calciatore Jesus De Miguel a Navahermosa: le parole della famiglia ai presenti

05 Nov 2026 - 17:53
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Il calcio spagnolo si è stretto in un abbraccio ideale per rendere l'ultimo saluto a Jesus De Miguel, l'attaccante del Tenerife scomparso tragicamente martedì in seguito a uno scontro di gioco con il portiere dell'Andorra FC, Jesus Owono. Le esequie si sono svolte a Navahermosa, comune della provincia di Toledo situato a circa 125 chilometri da Madrid e paese d'origine dei genitori e dei nonni del calciatore. Le strade del centro cittadino e la Chiesa di San Miguel Arcangel si sono riempite di concittadini, amici e tifosi accorsi per l'addio al giocatore. Il funerale si è articolato partendo dalla camera ardente per proseguire con la funzione religiosa e la successiva sepoltura nel cimitero locale.

Al funerale hanno preso parte le massime cariche istituzionali e dirigenziali del movimento calcistico spagnolo. Erano presenti il commissario tecnico della Nazionale spagnola Luis De La Fuente, il presidente della federazione Rafael Louzán e il direttore sportivo Aitor Karanka. Non hanno fatto mancare il proprio sostegno e la propria presenza anche i vertici dei club di prima fascia. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez, l'amministratore delegato dell'Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin, Emilio Butragueno, Predrag Mijatovic e l'ex commissario tecnico José Antonio Camacho si sono uniti al cordoglio insieme alla squadra al completo del Tenerife, allo staff tecnico e agli ex compagni di Castellon e Navalcarnero.

Attraverso una nota ufficiale diffusa durante la giornata, i familiari di de Miguel hanno chiesto riservatezza per affrontare il dolore del lutto. "Chiediamo con il massimo rispetto che venga rispettata la nostra privacy e quella di tutti coloro che ci stanno sostenendo in questo momento". La nota si conclude con una richiesta di raccoglimento e con il ringraziamento per l'affetto ricevuto. "Abbiamo bisogno di elaborare il lutto nella pace e nella tranquillità che questa situazione richiede; apprezziamo l'affetto, la preoccupazione e le dimostrazioni di vicinanza che la sua perdita sta ispirando e siamo profondamente grati a tutti voi" ha sottolineato la famiglia.

Addio a Jesus de Miguel Almaleda, morto dopo uno scontro col portiere avversario

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