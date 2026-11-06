Atletico-Barcellona su Mediaset, la forza bruta blaugrana: segna tanto, segna subito e Raphinha non sbaglia un colpo

Chi fermerà Raphinha? La risposta in questo momento è laconica quanto definitiva: nessuno. Non è un'esagerazione, perché i numeri di questo inizio di stagione del brasiliano, nuovo capitano del Barcellona, sono impressionanti. Ha già realizzato 19 gol nelle 13 partite ufficiali disputate, alla media di tun gol e mezzo per ogni presenza. A questo vanno aggiunti 3 assist, per un totale di 22 partecipazioni ai gol della squadra blaugrana, Quasi un gol su due porta in qualche modo la sua firma. In parte questo exploit può essere collegato al mercato estivo: l'allenatore Hansi Flick avrebbe gradito l'arrivo di un nuovo centravanti per sostituire il partente Lewandowski, ma sia Julian Alvarez sia Lautaro Martinez si sono rivelati obiettivi impossibili, quindi il condottiero di questa macchina da gol ha puntato sulla trasformazione di Raphinha in un "9" classico, con risultati straordinari che il club ha appena premiato con un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030. Arrivato in Catalogna nel 2022, il brasiliano potrà insidiare Dani Alves, il suo connazionale più longevo in maglia blaugrana, con 9 stagioni totali.