Atletico-Barcellona su Mediaset, la forza bruta blaugrana: segna tanto, segna subito e Raphinha non sbaglia un colpo
La media è di 4 gol a partita tra campionato e Champions, ma finora ha sofferto i grandi scontri con Real e Paris Saint Germaindi Enzo Palladini
Chi fermerà Raphinha? La risposta in questo momento è laconica quanto definitiva: nessuno. Non è un'esagerazione, perché i numeri di questo inizio di stagione del brasiliano, nuovo capitano del Barcellona, sono impressionanti. Ha già realizzato 19 gol nelle 13 partite ufficiali disputate, alla media di tun gol e mezzo per ogni presenza. A questo vanno aggiunti 3 assist, per un totale di 22 partecipazioni ai gol della squadra blaugrana, Quasi un gol su due porta in qualche modo la sua firma. In parte questo exploit può essere collegato al mercato estivo: l'allenatore Hansi Flick avrebbe gradito l'arrivo di un nuovo centravanti per sostituire il partente Lewandowski, ma sia Julian Alvarez sia Lautaro Martinez si sono rivelati obiettivi impossibili, quindi il condottiero di questa macchina da gol ha puntato sulla trasformazione di Raphinha in un "9" classico, con risultati straordinari che il club ha appena premiato con un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030. Arrivato in Catalogna nel 2022, il brasiliano potrà insidiare Dani Alves, il suo connazionale più longevo in maglia blaugrana, con 9 stagioni totali.
Intorno a Raphinha però c'è una squadra che in condizioni normali tritura gli avversari. Solo due eccezioni in questa stagione: il Real Madrid dell'eterno nemico José Mourinho e il Paris Saint Germain dell'ex amico Luis Enrique. Una sconfitta in Liga, una in Champions. Nella competizione domestica, però, il Barça resta primo con 30 punti a + 2 sull'Atletico e a + 3 sul Real, con una produzione offensiva impressionante: 46 gol segnati e 12 subiti, con una differenza-reti di + 34 contro il +14 dell'Atletico e il + 18 del Real. Ma andiamo a guardare il numero di gare giocate: 11. Questo significa che la media di gol segnati a partita per il Barcellona è superiore a 4. Da non credere. In Champions la posizione è meno dominante, ma con il 3-0 appena inflitto all'Aston Villa, la squadra di Flick è salita al 5° posto con 9 punti, anche se qui la produzione offensiva à molto più umana: 14 gol fatti e 6 subiti. Totale in tutte le competizioni, 60 gol segnati e 18 subiti, il che significa esattamente 4 gol a partita.
C'è poi un altro dato che sicuramente Simeone avrà studiato per cercare di limitare l'impatto con questa partita così delicata. Il Barcellona parte a duecento all'ora, segna spesso quasi subito. In queste prime 15 partite di inizio stagione, sono state addirittura 8 le occasioni in cui il primo gol è arrivato entro i primi 10 minuti. Per 3 volte addirittura nei primi 5. Una macchina da gol praticamente perfetta, ma chi ha seguito un po' il percorso professionale del sessantunenne Hansi Flick non può stupirsi di quello che sta succedendo: tutte le sue squadre hanno avuto una media realizzativa altissima. Il club gli ha affidato completamente le chiavi della gestione tecnica ed è pronto ad assecondarlo anche con qualche decisione dolorosa, come quella di mettere sul mercato il giovane Gavi, fermato a lungo da un infortunio e ora messo da parte.
Per un anno e mezzo almeno, in casa blaugrana possono stare tranquilli, Flick ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un rinnovo fino al 2029. Ha già detto esplicitamente che questo sarà il suo ultimo lavoro, dopo l'esperienza catalana deciderà dove vivere con la sua famiglia ma senza allenare. Nella scorsa stagione ha vinto il campionato, prima di andarsene vuole vincere anche la Champions League o almeno provarci, Le potenzialità ci sono, anche se la concorrenza è fortissima su entrambi i fronti. La partita con l'Atletico, proprio per queste ragioni, assume un'importanza fondamentale, per il valore dell'avversario e anche per il fatto di arrivare proprio prima della sosta per le Nazionali. Con altri 3 punti in cascina, sia sta più sereni.