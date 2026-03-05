Milano-Cortina: l'Italia del curling paralimpico perde 6-4 contro l'Estonia

05 Mar 2026 - 12:39
In attesa della cerimonia d'apertura che sancirà l'inizio ufficiale delle Paralimpiadi di Milano-Cortina arriva la prima battuta d'arresto per l'Italia nel curling paralimpico con la sconfitta 6-4 contro l'Estonia, mentre ieri nella prima sfida della fase a gironi del doppio misto gli azzurri si erano imposti al debutto contro la Corea 7-5 rubando complessivamente cinque mani agli avversari. Subito alle porte però un'occasione per rifarsi per la coppia azzurra composta da Orietta Berto e Paolo Ioriatti impegnati alle 19 contro la Cina.

