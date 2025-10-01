Champions League: il Psg batte il Barça al 90', City fermato dal Monaco

BARCELLONA-PSG 1-2

Il Psg fa 2 su 2 vincendo il match più difficile del suo percorso in League Phase: 2-1 a Barcellona al 90'. Il primo tempo regala emozioni, a partire dall'azione che porta all'1-0 dei blaugrana: Torres riceve da Rashford e di prima supera Chevalier, ma i parigini campioni d'Europa in carica non si fanno pregare e pareggiano già prima dell'intervallo con Mayulu. Il giovanissimo, a segno pure nella finale di Champions, riceve da Mendes e di sinistro batte Szczesny, che resta a metà senza uscire né piazzarsi tra i pali. La parità sembra persistere pure nella ripresa, così Flick rompe gli indugi e al 72' inserisce anche Lewandowski, ma il jolly in realtà lo pesca l'ex Luis Enrique: al posto di Ruiz entra Ramos, che sarà decisivo proprio al 90' su assist di Hakimi. Il finale porta soltanto al forcing, inutile, e al giallo a Yamal, in ombra di fronte alla squadra del Pallone d'Oro Dembélé (assente). Finisce 2-1 e il Psg è in vetta insieme alle altre big. Il Barcellona, invece, si stacca e resta a quota 3.