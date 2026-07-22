Clamoroso Trump: "Vuole Infantino come segretario generale dell'Onu"

Donald Trump vuole il presidente della Fifa Gianni Infantino come prossimo segretario dell'Onu. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Infantino "sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone". Il prossimo segretario generale dell'Onu sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre.