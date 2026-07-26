Mondiali 2026, il bilancio di Infantino: "Torneo più straordinario della storia"
Terminata la Coppa del Mondo, il presidente Fifa ha pubblicato una lunga lettera rivolta a tutti i tifosi ma anche a chi ha criticato l'organizzazione del torneo
A Mondiale concluso, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha pubblicato una lunga lettera aperta per tracciare un bilancio della rassegna iridata disputata tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un messaggio rivolto ai tifosi, ma anche a chi ha criticato l'organizzazione del torneo, nel quale rivendica il successo dell'evento e il ruolo del calcio come strumento di unità.
La lettera integrale
"A tutti coloro che hanno perso il nostro bellissimo gioco, le emozioni, i festeggiamenti, le risate, le lacrime, le delusioni e la gioia. A tutti voi che non avete potuto vedere bambini, neonati, nonni e genitori riunirsi per il bellissimo gioco, dico che mi dispiace che le partite siano ormai finite e mi dispiace che vi siate persi tutta quella gioia e quel senso di appartenenza. Mi dispiace che foste così consumati dall’odio e dalle critiche da perdervi tutto questo.
A coloro che, dietro le loro penne e i loro fogli, dietro i loro schermi, diffondono odio e false voci, voglio dire che mentre voi state seduti in disparte, noi della FIFA siamo in prima linea a organizzare, a lavorare sodo e a offrire lo spettacolo più bello del mondo.
Mentre voi vi nascondete, noi percorriamo le strade del Canada, del Messico e degli Stati Uniti, parlando con i tifosi, interagendo con le persone e garantendo la sicurezza di tutti.
Mentre voi dividete, noi uniamo.
Le persone si sono riunite come famiglie, come tifosi, come un unico popolo.
Non abbiamo registrato alcun episodio di violenza, nessun incidente, sicurezza al 100%, solo gioia e felicità!
Sette milioni di persone provenienti da oltre 200 paesi hanno seguito il torneo in 16 fantastiche città e stadi: zero incidenti, zero ostilità, zero violenza, solo gioia, emozioni, felicità, unità e solidarietà. Tutti si sono sentiti al sicuro e felici.
Miliardi di persone in tutto il mondo hanno seguito la Coppa del Mondo FIFA™ da casa, condividendo con amici e familiari momenti di amore per il calcio, momenti pieni di gioia, emozioni, felicità, unità e solidarietà.
Praticamente tutte le celebrità mondiali del mondo della musica, del cinema, dello spettacolo e dello sport hanno partecipato all’evento, divertendosi e trascorrendo del tempo con i tifosi e con noi. Erano gioiosi e felici.
Tutto questo è stato possibile grazie ai governi dei tre paesi ospitanti e al loro straordinario contributo, grazie alla FIFA e al suo fantastico team che lavora per voi, grazie ai paesi ospitanti e a tutta la loro popolazione, alle forze di polizia e al loro incredibile impegno, e ai volontari – oh, i volontari, quelle persone straordinarie che sono venute da ogni parte del mondo per partecipare al più grande evento sulla terra.
Ogni città era gremita di tifosi provenienti da ogni angolo del mondo. Mentre loro festeggiavano, voi eravate impegnati a seminare odio.
Il nostro mondo ha bisogno di amore, non di odio; di tolleranza, non di divisione; di festeggiamenti, non di lutto.
Mentre voi diffondevate odio, noi abbiamo lavorato instancabilmente per unire due paesi in guerra. L’Iran è entrato negli Stati Uniti senza incidenti né conflitti. Quando la squadra iraniana ha iniziato a giocare, tutti i cori contro di loro si sono trasformati in un unico inno. I tifosi sono diventati il Paese, sono diventati la squadra e hanno sostenuto il Team Melli. Questo è il potere del calcio. La squadra iraniana ha ottenuto i visti per entrare perché il calcio è sinonimo di pace. Non ha nulla a che vedere con la politica. Il calcio è sinonimo di unità, non di divisione. Il calcio è più grande dell’odio e della discriminazione.
Ai Paesi che affrontano gravi problemi sanitari o altre sfide sono stati concessi i visti. Le loro squadre in gara e i tifosi che facevano il tifo hanno riempito di speranza milioni di persone a casa e, anche solo per un momento che vale un’eternità, di gioia e orgoglio.
Hai menzionato le poche persone a cui sono stati negati i visti e hai trascurato i milioni a cui sono stati concessi, provenienti da ogni parte del mondo. Perché il calcio unisce il mondo, e lo ha dimostrato in modo impressionante quest’estate.
Oppure, quando il calcio ha portato Haiti alla ribalta mondiale, un paese che molti non possono o scelgono di non visitare, forse è giunto il momento di mettere da parte penne e tastiere e mostrare un po’ di rispetto alle squadre che hanno giocato con il cuore, che hanno gareggiato con tenacia, ai paesi che hanno contribuito, ai tifosi che hanno viaggiato e ai bambini di ogni parte del mondo che vogliono sognare in grande. Forse è ora di mostrare un po’ di affetto.
La vostra insoddisfazione per alcune decisioni prese dalle autorità competenti è comprensibile, ma vi invitiamo a consultare i dati pubblici: tali decisioni sono comuni in alcuni dei campionati più importanti.
Infatti, decisioni arbitrali "discutibili" o provvedimenti disciplinari "strani" – come ad esempio cartellini rossi o gialli potenzialmente errati o successive decisioni di non squalificare i giocatori in determinate situazioni – sono all’ordine del giorno e ampiamente accettate in alcuni dei campionati più importanti del mondo.
È curioso che proprio i paesi che adottano queste pratiche siano quelli che poi le criticano.
Questa Coppa del Mondo FIFA ha celebrato il meglio dell’umanità. Abbiamo visto squadre di piccole nazioni competere con orgoglio nelle partite più prestigiose. Erano sicure di sé, professionali e hanno portato orgoglio ai loro paesi. Ma soprattutto, hanno dato speranza; la speranza che chiunque possa far parte del mondo del calcio, diventare grande in questo sport, indipendentemente dalla propria provenienza. Siamo tutti uguali: tifosi, giocatori e semplicemente esseri umani.
Noi della FIFA non potremmo essere più orgogliosi né più commossi nel vivere questi momenti di amore, gioia e unità.
A coloro che dedicano il proprio tempo e le proprie energie a odiarci, chiediamo di prendersi un momento per riflettere, meditare, pregare o guardare una partita di calcio e osservare davvero i volti, gli sguardi, le emozioni.
Perché solo il nostro bellissimo gioco è in grado di offrire uno spettacolo così straordinario, uno spettacolo in cui tutti diventano un tutt’uno e ritrovano il legame umano.
A chi scrive su carta e a tutti gli schermi: possiate trovare amore e pace dove le persone dietro di voi non sono riuscite a trovarli.
Possiate trovare la pace; noi della FIFA abbiamo trovato la nostra e la trasmettiamo, organizzando la Coppa del Mondo FIFA più straordinaria di sempre. Possa il calcio elevarsi al di sopra di ogni odio.
Infine, sono incredibilmente orgoglioso, in qualità di Presidente della FIFA, di aver contribuito, anche solo in piccola parte, a questo spettacolo. È una sensazione fantastica!
Con affetto a tutti."