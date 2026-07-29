Malagò: "Crisi Nazionale? Obiettivi chiari, vediamo se li raggiungiamo"

29 Lug 2026 - 10:33
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"Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Figc, rispondendo alle domande dei senatori durante l'audizione in VII Commissione a chi gli chiede della crisi della Nazionale maggiore. Durante l'audizione sono stati sollevati anche i temi come quello relativo alle infrastrutture. "Magari ci fosse un piano Marshall, lo dicevo già da presidente del Coni", le sue parole. Sul tema degli agenti sportivi ha concluso rivolgendosi ai senatori: "Sappiamo cosa dice l'opinione pubblica. Individuate un equo compenso a livello legislativo, rispettando dei player indispensabili e mettendo un tetto".

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