Perugia, verso accordo con gruppo Arenacuri per cessione club

Perugia Calcio e il gruppo Arenacuri comunicano "di essere vicini ad un'intesa preliminare per la cessione del 100 per cento del ramo d'azienda sportivo del Club. Le parti si stanno confrotando in merito agli aspetti economico-finanziari e procedurali per giungere all'accordo di cessione. Il tutto, nella condivisa volontà di definire l'assetto migliore per il futuro, anche immediato, del Perugia Calcio". Perugia Calcio e Arenacuri "nel rispetto della tifoseria biancorossa e della Città di Perugia, daranno tempestiva e puntuale comunicazione di eventuali sviluppi della trattativa".