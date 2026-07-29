La Tunisia ha un nuovo ct: Chaâbani firma fino al 2030

La Federazione tunisina di calcio (Ftf) ha ufficializzato la nomina di Mouine Chaâbani alla guida della nazionale fino al 2030. Il tecnico tunisino, 45 anni, ha firmato un contratto quadriennale e sarà chiamato ad aprire un nuovo ciclo per le Aquile di Cartagine dopo l'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali del 2026.
Chaâbani succede al francese Hervé Renard, chiamato ad interim, a sostituire Sabri Lamouchi, sollevato dall'incarico dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Svezia nella gara d'esordio del gruppo F ai mondiali. Nelle successive partite, perse contro Giappone per 4-0 e Paesi Bassi per 3-1, la selezione tunisina era stata affidata al francese Hervé Renard senza fortuna.
Il consiglio federale ha approvato anche la composizione dello staff tecnico. Mourad Melki e Seifallah Hosni saranno gli allenatori in seconda, Khaled Maghzaoui si occuperà dei portieri, Hatem Boulila della preparazione atletica e Wissem Safouat dell'analisi video. Ex difensore e allenatore dell'Espérance Sportive de Tunis, Chaâbani è considerato uno dei tecnici tunisini più titolati della sua generazione. Alla guida del club della capitale ha conquistato due Champions League africane consecutive, nel 2018 e nel 2019, oltre a tre campionati tunisini
Dopo le esperienze in Egitto con Al Masry e Ceramica Cleopatra, ha allenato la Renaissance Sportive de Berkane, portandola al primo titolo di campione del Marocco della sua storia e alla vittoria della Coppa della Confederazione Caf 2024-2025. a Federazione ha inoltre approvato la proposta del ministero della Gioventù e dello Sport di nominare Ridha Jeddi direttore tecnico nazionale, affidandogli il compito di elaborare una nuova organizzazione e un piano d'azione per la direzione tecnica federale.