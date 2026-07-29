La Tunisia ha un nuovo ct: Chaâbani firma fino al 2030

Il consiglio federale ha approvato anche la composizione dello staff tecnico. Mourad Melki e Seifallah Hosni saranno gli allenatori in seconda, Khaled Maghzaoui si occuperà dei portieri, Hatem Boulila della preparazione atletica e Wissem Safouat dell'analisi video. Ex difensore e allenatore dell'Espérance Sportive de Tunis, Chaâbani è considerato uno dei tecnici tunisini più titolati della sua generazione. Alla guida del club della capitale ha conquistato due Champions League africane consecutive, nel 2018 e nel 2019, oltre a tre campionati tunisini