Dumfries: "Un onore essere al Real Madrid, sarà divertente imparare lo spagnolo"

Primo giorno di scuola per Denzel Dumfries con la maglia del Real Madrid. Dopo le vacanze post Mondiale, nella giornata di oggi il difensore olandese ha svolto il suo primo allenamento con la maglia dei Blancos sotto la guida di José Mourinho: "Dopo il primo allenamento, mi sento benissimo. Dopo le vacanze, sono felice di ricominciare. È un onore essere qui. Le strutture sono incredibili. Molto grandi. Ci si può perdere in un attimo. Mi stanno aiutando a capire dove si trova tutto. Sono molto orgoglioso di essere qui, di far parte di questo club. L'inizio è andato molto bene".
Sui nuovi compagni, Dumfries ha parlato così: "Mi hanno accolto benissimo. Alcuni sono ancora in vacanza per via dei Mondiali, ma quelli che sono qui mi hanno fatto sentire il benvenuto: lo staff tecnico, l'allenatore... Mi sono sentito accolto benissimo. Abbiamo un'ottima squadra e un ottimo allenatore. È fantastico lavorare e imparare da loro". E sulla lingua, aggiunge: "La sto imparando. Sarà divertente imparare lo spagnolo".