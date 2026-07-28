Dumfries: "Un onore essere al Real Madrid, sarà divertente imparare lo spagnolo"

Sui nuovi compagni, Dumfries ha parlato così: "Mi hanno accolto benissimo. Alcuni sono ancora in vacanza per via dei Mondiali, ma quelli che sono qui mi hanno fatto sentire il benvenuto: lo staff tecnico, l'allenatore... Mi sono sentito accolto benissimo. Abbiamo un'ottima squadra e un ottimo allenatore. È fantastico lavorare e imparare da loro". E sulla lingua, aggiunge: "La sto imparando. Sarà divertente imparare lo spagnolo".