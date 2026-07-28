Dumfries: "Un onore essere al Real Madrid, sarà divertente imparare lo spagnolo"

28 Lug 2026 - 22:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© realmadrid.com

© realmadrid.com

Primo giorno di scuola per Denzel Dumfries con la maglia del Real Madrid. Dopo le vacanze post Mondiale, nella giornata di oggi il difensore olandese ha svolto il suo primo allenamento con la maglia dei Blancos sotto la guida di José Mourinho: "Dopo il primo allenamento, mi sento benissimo. Dopo le vacanze, sono felice di ricominciare. È un onore essere qui. Le strutture sono incredibili. Molto grandi. Ci si può perdere in un attimo. Mi stanno aiutando a capire dove si trova tutto. Sono molto orgoglioso di essere qui, di far parte di questo club. L'inizio è andato molto bene". 

Sui nuovi compagni, Dumfries ha parlato così: "Mi hanno accolto benissimo. Alcuni sono ancora in vacanza per via dei Mondiali, ma quelli che sono qui mi hanno fatto sentire il benvenuto: lo staff tecnico, l'allenatore... Mi sono sentito accolto benissimo. Abbiamo un'ottima squadra e un ottimo allenatore. È fantastico lavorare e imparare da loro". E sulla lingua, aggiunge: "La sto imparando. Sarà divertente imparare lo spagnolo".

Ultimi video

02:16
L'uomo giusto è Stones

L'uomo giusto è Stones

00:59
DICH AMORIM SU VALORE MILAN 28/07 SRV

Amorim: "Tifavo Milan da bambino, ho parlato con Massaro e Baresi per capire il club"

00:56
DICH AMORIM SU LEAO E MODRIC 28/07 SRV

Amorim: "Leao? Parlerò con tutti i reduci dal Mondiale. Serve fare un passo in avanti per tutta la squadra"

01:16
DICH GABBIA DA AUSTRALA 28/7 DICH

Gabbia: "Non vedo l'ora del derby di Milano in Australia"

01:09
DICH MALAGO SU TERZA FIGURA STAFF 28/07 SRV

Malagò: "Ci sarà anche una figura alla Vialli o Riva, volete il nome?"

01:22
DICH MALAGO SU SCELTA RANIERI DT 28/07 SRV

Malagò: "Ranieri sarà direttore tecnico, sta arrivando dalla Calabria…"

02:38
Caos nazionale: Mino Taveri dà i voti ai protagonisti

Caos nazionale: Mino Taveri dà i voti ai protagonisti

01:01
Mancini nuovo ct Italia, tutto fatto. E ora direttore tecnico e team manager

Mancini nuovo ct Italia, tutto fatto. E ora direttore tecnico e team manager

02:59
DICH MALAGO SU SCELTA MANCINI CT 28/07 ok

Malagò: "Vi spiego perché ho scelto Mancini. I soldi? Disponibilità totale"

00:29
Nazionale, caccia al nuovo direttore tecnico: ecco chi potrebbe essere

Nazionale, caccia al nuovo direttore tecnico: ecco chi potrebbe essere

03:28
DICH MALAGO SU SCELTA PIRLO 28/07 SRV

Malagò: "Pirlo era la scelta, ma io e Maldini non sapevamo della questione Russia"

01:31
Nuovo look, stesso Calha

Nuovo look, stesso Calha

00:48
Zizou enfant de la patrie

Zizou enfant de la patrie

01:55
Hojlund puntero di Max

Hojlund puntero di Max

01:41
Chukwueze jolly di fascia

Chukwueze jolly di fascia

02:16
L'uomo giusto è Stones

L'uomo giusto è Stones

I più visti di Calcio

12 TG SRV CAOS CT: PIRLO OUT 27/7 SRV EDL OK

Caos Italia, salta Pirlo: chi sarà il prossimo ct azzurro?

Dal Mondiale alla Juve?

Dal Mondiale alla Juve?

DICH MALAGò INGRESSO figc DICH

Malagò: "Chi ha fatto brutta figura? Di sicuro il mondo di Abodi non dovrebbe parlare di brutte figure..."

13 commento brandi ok

"Chi ha sparato al pianista Pirlo?": il nostro direttore Alberto Brandi sul caso del ct azzurro

DICH ABODI CONTRO MALAGO GIGI PROIETTI 27/7 DICH

Abodi: "Malagò mi ricorda un po' Gigi Proietti"

De Gea: "Da capitano sento tanta responsabilità. Grosso, mentalità offensiva"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:19
Real Madrid, vittoria per 4-1 in amichevole contro il Leganes
22:17
Dumfries: "Un onore essere al Real Madrid, sarà divertente imparare lo spagnolo"
21:42
Perugia, verso accordo con gruppo Arenacuri per cessione club
19:45
Como, Fabregas: "Mi piace Mancini, vuole bene dell'Italia e l'aiuteremo"
19:44
Udinese, sconfitta in amichevole contro l'Al-Ahli per 2-1: Davis sbaglia un rigore