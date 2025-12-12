Inter, basta un milione per riportare a casa Akinsanmiro

Cristian Chivu lo conosce bene e presto Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 che i nerazzurri hanno girato in prestito al Pisa, potrebbe tornare all’Inter. Per farlo basterà un milione perché nel contratto del giovane calciatore è scritto che i nerazzurri potranno annullare l’opzione di riscatto in favore del Pisa, fissata a 7 milioni, versando un milione di euro nelle casse del club toscano. Operazione che ad oggi, valutando le prestazioni del calciatore, appare praticamente come scontata da parte del club di viale della Liberazione.