Battocletti e la staffetta mista a Lagoa per ripetere le magie di Antalya

Domenica in Portogallo l'ultimo grande appuntamento internazionale dell'anno con gli europei di corsa campestre

di Redazione Sprintnews
12 Dic 2025 - 09:31
© Getty Images

© Getty Images

Nadia Battocletti sarà l'azzurra più attesa degli Eurocross di domenica 14 settembre, che si svolgeranno sui prati di Lagoa in Portogallo, ultimo grande appuntamento internazionale dell'anno, ma le aspettative italiane non si limiteranno alle grandi possibilità della 25enne mezzofondista di rivincere il titolo già conquistato l'anno scorso ad Antalya in Turchia, ma anche sula staffetta mista 4x1500 metri che proverà a sua volta a bissare il trionfo della passata edizione, in una formazione per tre quarti identica con Pietro Arese, Sebastiano Parolini e Marta Zenoni, mentre Gaia Sabbatini prenderà il posto di Sintayehu Vissa.

Super Nadia ha dimostrato nelle due gare di Cross Country Tour disputate nelle scorse settimane di essere ancora in eccellente condizione, pur in una fase di preparazione della prossima stagione dopo le fatiche di questa culminate con i due fantastici podi mondiali di Tokyo, e la sua presenza sarà certamente l'ideale punto di riferimento per tutti gli altri componenti che, ispirati da lei, sapranno dare il massimo delle proprie possibilità, a iniziare ovviamente dalle altre partecipanti alla prova seniores femminile, Valentina Gemetto, Micol Majori, Nicole Reina, Elisa Palmero e Federica Zanne, con l'obiettivo dell'anno scorso di vincere anche l'oro a squadre.

© Getty Images

© Getty Images

Nella 31esima edizione della massima competizione continentale di corsa campestre, la gara maschile assoluta vedrà invece come atleta di punta il primatista italiano della maratona, Yohanes Chiappinelli, all'inizio della sua carriera agonistica eccellente interprete dei 3.000 siepi in pista, ma poi gradualmente passato con successo alle distanze sempre più lunghe in strada, per cui la sua presenza è fondamentalmente una tappa di passaggio e di attaccamento alla maglia azzurra, ma sicuramente darà il meglio per onorare la sua prova.

Nella gara femminile le principali avversarie di Battocletti sui 7.470 metri del percorso abbastanza ondulato, saranno la turca quattro volte vincitrice della manifestazione, Yasemin Can, le belghe Jana Van Lent e Chloe Herbiet, la portoghese Mariana Machado, la svedese Sarah Lahti, l'olandese Diane Van Es e la britannica Megan Keith, quest'ultima già in gara contro Nadia nelle due prove del Cross Country Tour e apparsa, sia pur superata, in ottima forma.

Tra gli uomini, nella prova sulla stessa distanza dei 7.470 km, gli altri azzurri da seguire oltre a Chiappinelli saranno Luca Alfieri, Osama Zoghlami, Yassin Bouih, Giovanni Gatto e Abderrazzak Gasmi, mentre tra i principali favoriti internazionali va ricordata la rinuncia del fenomeno norvegese Jakob Ingebrigtsen, vincitore nella scorsa edizione ma reduce da una stagione complicata da vari problemi fisici, con il grande favorito alla vittoria che appare essere il francese Jimmy Gressier, campionato del mondo a Tokyo sui 10.000 metri, oro anche nella mezza maratona degli europei su strada in Belgio in primavera, con gli altri probabili candidati al podio da identificare soprattutto nello svizzero Dominic Lobalu e nello spagnolo bronzo Thierry Ndikumwenayo.

La squadra italiana della staffetta mista 4x1500 proverà infine a ottenere il terzo trionfo nella specialità abbastanza recente degli eurocross, dopo quelli dell'anno passato ma anche del 2022 a Venaria Reale dove vi fu una fenomenale volata finale proprio della Sabbatini, l'unica novità di quest'anno rispetto al quartetto d'oro della passata edizione, trovando però sulla propria strada avversarie molto temibili quali su tutte il Portogallo, che schiererà l'oro mondiale dei 1500 maschili di Tokyo Isaac Nader insieme alla doppia medagliata europea indoor di Apeldoorn Salomé Afonso, ma anche la Spagna per la presenza in particolare di due eccellenti specialisti degli 800 metri uomini quali Mohamed Attaoui e Mariano Garcia, senza dimenticare Francia e Gran Bretagna in grado sempre di ben figurare in questo tipo di competizione.

© Getty Images

© Getty Images

