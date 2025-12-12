Battocletti e la staffetta mista a Lagoa per ripetere le magie di Antalya

Nella gara femminile le principali avversarie di Battocletti sui 7.470 metri del percorso abbastanza ondulato, saranno la turca quattro volte vincitrice della manifestazione, Yasemin Can, le belghe Jana Van Lent e Chloe Herbiet, la portoghese Mariana Machado, la svedese Sarah Lahti, l'olandese Diane Van Es e la britannica Megan Keith, quest'ultima già in gara contro Nadia nelle due prove del Cross Country Tour e apparsa, sia pur superata, in ottima forma.