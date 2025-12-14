Bundesliga: il Bayern rallenta contro il Mainz, pari anche per il Borussia Dortmund

I bavaresi rischiano ma strappano il 2-2 nel finale, 1-1 per i gialloneri in casa del Friburgodi Redazione
Nel quattordicesimo turno di Bundesliga il Bayern Monaco evita il primo ko in campionato riprendendo il Mainz sul 2-2 in casa: dopo il vantaggio di Karl (29’) gli ospiti la ribaltano con Potulski (45’ +2) e Lee (67’), poi il rigore di Kane all’87’. Mezzo passo falso anche per il Borussia Dortmund, solo 1-1 in casa del Friburgo: dopo il vantaggio di Bensebaini (31’) e l’espulsione di Bellingham arriva il gol del pari di Holer (75’).
BAYERN MONACO-MAINZ 2-2
Si salva nel finale il Bayern Monaco, che evita la prima sconfitta stagionale in campionato riprendendo il Mainz sul 2-2 nel testacoda di questa Bundesliga. Dominio totale dei bavaresi nel corso del primo tempo, ma per il vantaggio i padroni di casa devono attendere il 29’: Gnabry apparecchia per l’1-0 del baby talento Karl. Tutto sembra andare per il verso giusto per gli uomini di Kompany, ma a pochi istanti dal duplice fischio il Mainz fa 1-1 con Potulski, al 47’ nel primo tempo. Il Bayern dopo l’intervallo continua a spingere, ma al 67’ gli ospiti trovano il clamoroso gol del 2-1 che ribalta completamente la situazione. I bavaresi non si danno per vinti, e all’87’ riescono ad evitare il ko: calcio di rigore causato proprio da Potulski, dal dischetto Kane non sbaglia e inchioda il risultato sul 2-2 finale. Il Bayern sale a 38 punti, a +9 sulla coppia inseguitrice formata da Lipsia e Dortmund: Mainz ancora in ultima posizione, a 7 punti e a -6 dalla zona salvezza.
FRIBURGO-BORUSSIA DORTMUND 1-1
Solo un pareggio per il Borussia Dortmund, 1-1 in casa del Friburgo. I gialloneri partono meglio, trovando sempre più fiducia con il passare dei minuti (Chukwuemeka colpisce un palo al 21’). Al 31’ ecco che gli ospiti stappano la partita: Bensebaini da due passi buca Atubolu e fa 1-0. All’intervallo il BVB è sopra di un gol, ma le cose cambiano dopo la pausa negli spogliatoi. Al 53’ infatti Jobe Bellingham commette fallo da ultimo uomo, l’arbitro estrae il cartellino rosso e il Dortmund rimane in inferiorità numerica di fatto per tutto il secondo tempo. I padroni di casa iniziano a spingere per sfruttare l’uomo in più, e al 75’ trovano il gol del definitivo pareggio: assist di Gunter e 1-1 a firma di Holer. Con questo pareggio il Borussia Dortmund sale a 29 punti, agganciando il Lipsia in seconda posizione ma fallendo il sorpasso ai Bullen: tocca quota 17 il Friburgo.
WERDER BREMA-STOCCARDA 0-4
Lo Stoccarda si rilancia nel blocco che lotta per l'Europa League, con una vittoria convincente: è 4-0 biancorosso sul Werder Brema. Altissima l'intensità sin dal via e, paradossalmente, partono meglio i padroni di casa. Schmid crea pericoli che non vengono sfruttati dai compagni e Mbangula si divora il potenziale vantaggio, dando così la chance allo Stoccarda di prendere il comando delle operazioni. Dopo la rete annullata a Undav (23'), ecco infatti l'uno-due che manda in tilt i padroni di casa. Leweling serve l'assist per il vantaggio di El Khannouss al 40' e dopo quattro minuti fulmina Backhaus dai trenta metri. Siamo dunque sul 2-0 a metà gara e il Werder va in tilt: doppio giallo ed espulsione per Karim Coulibaly al 59'. El Khannouss e Undav flirtano col tris, che arriva al 79': lo segna proprio quest'ultimo, ispirato dallo scatenato Leweling. Con un gol e due assist, l'esterno firma la vittoria, ma non è ancora finita: Führich entra e cala il poker al 97'. Il 4-0 porta i biancorossi a quota 25 punti, scavalcato l'Eintracht ed è 6° posto. Il Werder, invece, resta nel limbo di metà classifica con 16 punti e un rassicurante +5 sui playout.