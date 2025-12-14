Bundesliga: il Bayern rallenta contro il Mainz, pari anche per il Borussia Dortmund

Lo Stoccarda si rilancia nel blocco che lotta per l'Europa League, con una vittoria convincente: è 4-0 biancorosso sul Werder Brema. Altissima l'intensità sin dal via e, paradossalmente, partono meglio i padroni di casa. Schmid crea pericoli che non vengono sfruttati dai compagni e Mbangula si divora il potenziale vantaggio, dando così la chance allo Stoccarda di prendere il comando delle operazioni. Dopo la rete annullata a Undav (23'), ecco infatti l'uno-due che manda in tilt i padroni di casa. Leweling serve l'assist per il vantaggio di El Khannouss al 40' e dopo quattro minuti fulmina Backhaus dai trenta metri. Siamo dunque sul 2-0 a metà gara e il Werder va in tilt: doppio giallo ed espulsione per Karim Coulibaly al 59'. El Khannouss e Undav flirtano col tris, che arriva al 79': lo segna proprio quest'ultimo, ispirato dallo scatenato Leweling. Con un gol e due assist, l'esterno firma la vittoria, ma non è ancora finita: Führich entra e cala il poker al 97'. Il 4-0 porta i biancorossi a quota 25 punti, scavalcato l'Eintracht ed è 6° posto. Il Werder, invece, resta nel limbo di metà classifica con 16 punti e un rassicurante +5 sui playout.