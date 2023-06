Balotelli e la rissa col ds del Sion: SuperMario scherza sui social

SION

Storia Instagram con i guantoni da pugile e l'immagine del pokemon Pikachu

© instagram L'ultima (ennesima) bravata gli costerà probabilmente il posto al Sion, nonostante ancora un anno di contratto. Mario Balotelli risponde via social con ironia all'indiscrezione della rissa con il ds del club svizzero. Supermario ha dato la buona notte ai suoi follower postando una storia su Instagram con i guantoni da boxe in bella vista, chiaro riferimento ai pugni che avrebbe dato durante i festeggiamenti dello scorso Carnevale, e l'immagine del pokemon Pikachu, il presunto costume indossato dal dirigente: "Pika Pikaaaa!".

A fronte di uno stipendio annuo di quasi 3 milioni di euro (la fonte è sempre il quotidiano elvetico Blick), Balotelli ha segnato soltanto sei gol, troppo pochi per evitare la retrocessione al Sion. E ha fatto parlare di sé soprattutto per i fatti extra-campo: a settembre è stato visto barcollare per Losanna dopo una notte di baldoria, a novembre si è sfogato contro la Swiss Football League paragonandola alla mafia e ha mostrato il dito medio ai tifosi del Basilea. Per finire il party di Carnevale finito in rissa, con il suo ds colpito per sbaglio con un pugno con tanto di occhio nero.

Vedi anche Calcio estero Balotelli e il Sion deludono, un tifoso brucia la sua maglia La classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già stracolmo. "Ci siederemo sicuramente tutti a un tavolo. L'agente di Mario, Enzo Raiola, il suo avvocato, il nostro avvocato, mio padre e io - ha detto al riguardo lo stesso Constantin Jr - Abbiamo fatto tutto il possibile perché pensasse principalmente al calcio. Non ci siamo riusciti. Ci siamo illusi riguardo a Balotelli".

