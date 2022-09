Losanna, Balotelli barcolla fuori da un locale

© Da video

Mario Balotelli torna a far parlare di sè. Non per le sue prestazioni in campo col Sion, ma per un video che lo ritrae all'uscita di un locale in condizioni non propriamente sobrie. Nelle immagini, riprese a Losanna e postate dal quotidiano locale "Nau.ch", si vede l'attaccante barcollare vistosamente con accanto due persone che lo sorreggono per evitare di farlo cadere. Una scena che è diventata subito virale sui social. Al Sion l'avventura di Supermario non è iniziata proprio nel migliore dei modi.