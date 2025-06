L'Al Nassr annuncia il divorzio da Pioli: l'ex allenatore del Milan è pronto per la Fiorentina

Ora l'ex allenatore del Milan è pronto per l'avventura con la Fiorentina, un ritorno, visto che ha guidato i viola dal 2017 al 2019. Con la risoluzione del contratto con gli arabi c'è il via libera per la firma con la società di Commisso. L'allenatore parmigiano, per rispetto all'accordo raggiunto, aveva anche rifiutato la proposta della federcalcio per diventare commissario tecnico della Nazionale italiana.