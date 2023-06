In Svizzera

Alterco con un tifoso che gli scattava fotografie, dirigente colpito per errore

Una festa di Carnevale diventata in breve un caso: il direttore sportivo della squadra svizzera del Sion, Constantin avrebbe deciso di accompagnare Balotelli a un party, con il calciatore vestito da personaggio del serial tv "La casa di carta" e il ds da Pikachu. Un tifoso avrebbe iniziato a fare foto infastidendo l'attaccante, che nella confusione avrebbe involontariamente colpito il ds, racconta il giornale svizzero Blick.

Si tratta solo di uno dei numerosi episodi con Balotelli protagonista narrati dal quotidiano. Tra gli altri quello durante il ritiro invernale in Spagna, in cui l'ex attaccante del Manchester City sembra abbia trasformato la trasferta nel suo parco divertimenti: feste e alcool sarebbero stati all'ordine del giorno.

Il rendimento in campo, ritenuto insufficiente nei numeri (6 gol in 19 presenze) e nell'impegno profuso, ha scatenato la furia dei supporter del Sion, arrivati a bruciare la maglia del centravanti sulle tribune dello Stade Tourbillon. Constantin, involontario e danneggiato protagonista della rissa, ha commentato l'esperienza della punta italiana in Svizzera: "Con Mario ci siamo illusi perché abbiamo fatto tutto il possibile affinché pensasse principalmente al calcio, ma non ci siamo riusciti."

© Getty Images

Il Sion, in passato conosciuto per essere stato anche il club dove hanno militato Gennaro Gattuso e Gianluca Zambrotta, è retrocesso in Challenge League al termine della stagione 2022-23 collezionando solo 31 punti in 36 partite, frutto di 72 reti subite e 41 realizzate. Il futuro della carriera di Mario Balotelli è ora quanto mai incerto: la sua esperienza nel Canton Vallese sembra ormai conclusa e al momento le squadre che potrebbero essere interessate a lui scarseggiano.

