Alice Campello: "Adesso morirei per Morata". E risponde alle critiche

Adesso i due vivono in Turchia (lui gioca col Galatasaray) insieme ai loro quattro figli: "Abbiamo provato tanta sofferenza entrambi, ma adesso è ancora più bello - ha aggiunto la Campello -. Ci siamo veramente riscoperti. Noi siamo cresciuti insieme, io non riesco a vedere la mia vita senza di lui e per lui è la stessa cosa. Sentivamo sempre il bisogno di parlarci e chiederci dei consigli, nonostante tutto. Le critiche sui social? Non abbiamo ingannato nessuno. L’amore è reale altrimenti non saremmo qui adesso. Se siamo ancora qui dopo tutta questa rabbia e questo dolore, è perché l’amore è più grande di tutto il resto".