Paul Pogba riparte dal Monaco: giocherà con il cugino di un condannato per l'estorsione ai suoi danni

Paul Pogba torna finalmente in campo dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping che inizialmente doveva essere di quattro anni. Il centrocampista francese, campione del mondo nel 2018, ha firmato un contratto biennale con il Monaco, fino al 2027. Pur essendo cresciuto nelle giovanili del Le Havre, per il centrocampista sarà la prima esperienza in carriera in Ligue 1.