Il Barcellona torna al Camp Nou il 10 agosto per il Trofeo Gamper: Como possibile avversario

Il Camp Nou riapre dopo più di due anni per lavori di ristrutturazione. Il Barcellona ha annunciato che tornerà a giocare nel suo stadio il prossimo 10 agosto in occasione del Trofeo Gamper. Possibile avversario, secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Como allenato da Cesc Fabregas. La capienza dello 'Spotify Camp Nou', come è stato ribattezzato con una sponsorizzazione milionaria, sarà inizialmente ridotta a 25 mila spettatori, e i lavori proseguiranno: restano da completare la costruzione del nuovo terzo anello, il doppio anello VIP, l'installazione del tetto, a partire dall'estate 2026, e la ristrutturazione finale di alcuni spazi interni, così come lo sviluppo esterno dell'area Spotify Camp Nou. L'annuncio del club fa seguito a una campagna social 'Stiamo tornando, stiamo 'vibrando'", con immagini emozionali e un chiaro riferimento allo sponsor musicale.