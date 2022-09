Mihajlovic agli haters dei social: "Siete le solite mer.. senza palle"

LA RISPOSTA

L'allenatore del Bologna, durante la conferenza stampa della vigilia della partita con lo Spezia, ha parlato degli odiatori da testiera denunciati in un post da sua figlia

Ci aveva pensato la figlia Viktorija, con un post su Instagram, a rispondere per le rime agli haters che sui social avevano attaccato Sinisa Mihajlovic, dopo l'avvio poco brillante del Bologna, facendo riferimenti alla sua salute. L'allenatore rossoblù ha ribadito il concetto in conferenza stampa non usando, giustamente, mezze misure per definire gli odiatori da tastiera: "Le solite mer.. che si nascondono. Gente senza palle".

Nel post su Instagram, la figlia aveva parlato chiaro: "Non scrivo mai queste cose sui social, non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro a una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto e addirittura oltrepassato, qualcosa vada detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo. Ci mancherebbe. Ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose che ho letto, no. Non lo accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante, ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, di un padre. Ricordatevi che ci sono di mezzo dei ragazzi che potrebbero leggere quello che scrivete e rimanerne colpiti. E io mi vergogno per voi".