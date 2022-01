Bologna, Mihajlovic con gli uomini contati: "Tredici giocatori bastano nel calcio a 7"

Sinisa Mihajlovic ha gli uomini contati per la sfida di martedì a Cagliari tra positività al Covid (Hickey, Medel, Molla, Santander e Vignato cui si sono aggiunti i Primavera Bartha, Amey e Urbanski), giocatori in quarantena (Sansone e Soumaoro), Mbaye e Barrow in Coppa d'Africa e gli infortunati Schouten e Kingsley. "Non sono arrabbiato, spero solo che chi ha optato per il rinvio a domani della gara di Cagliari lo abbia fatto in buona fede - ha detto il tecnico del Bologna - Ti aspetti certi giocatori e ne vedi altri, è come se io prendessi il biglietto per il concerto di Vasco Rossi e andasse a cantare Orietta Berti". C'è comunque fiducia: "Il gruppo è meraviglioso, ha dimostrato le proprie qualità anche in periodi più duri e difficili di questo e sono convinto che domani faremo una grande partita".