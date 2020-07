Bologna, l'ira di Mihajlovic: "Dobbiamo vergognarci"

Calmo, all'apparenza. Durissimo nelle parole. Sinisa Mihajlovic non digerisce il 5-1 subito contro il Milan e non le manda a dire ai suoi giocatori: "C'è poco da dire? Quando perdi 5-1 devi stare zitto - dice il tecnico serbo -, chiedere scusa ai tifosi e alla società e soprattutto vergognarsi. Io almeno faccio questo, se i miei giocatori hanno un briciolo di dignità faranno lo stesso". Mihajlovic non si ferma qui: "Non sono arrabbiato, sono deluso, tutto quello che potevo vedere l’ho visto. Ho pensato di mettere subito in campo quelli che avevano giocato poco e i ragazzini". Poi su Ibra: "Abbiamo parlato di mercato? No, abbiamo parlato delle nostre famiglie. Viene qui l'anno prossimo? Non ho sentito. Potete anche richiedermelo, ma io non sento...".