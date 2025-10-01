Logo SportMediaset
Rosa
Atalanta, chi è Ahanor: titolare in Champions a 17 anni e osservato speciale di Gattuso

Il difensore classe 2008 è nato in provincia di Caserta, ma non ha ancora la cittadinanza italiana e non può essere convocato dal ct azzurro

01 Ott 2025 - 12:56

Complice l'infortunio di Hien, in due partite Honest Ahanor si è preso la scena in casa Atalanta. Con la maglia della Dea a soli 17 anni il difensore ha esordito dal 1' in Serie A contro la Juve e poi ha debuttato da titolare in Champions League contro il Bruges mostrando grande personalità, gamba e talento. Un "gioiellino" che Juric sta coccolando e crescendo con grande attenzione e che ha attirato anche l'interesse di Gattuso in chiave azzurra. Ipotesi che al momento non è percorribile, visto che il giocatore non ha ancora la nazionalità italiana nonostante sia nato da genitori nigeriani in provincia di Caserta, ma che in futuro potrebbe trasformarsi in realtà. 

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Ahanor quest'estate si è trasferito a Bergamo per 20 milioni di euro e ha subito impressionato tutti nel quartier generale della Dea. Tanto che Juric non ha esitato un attimo a buttarlo subito nella mischia appena è arrivata l'occasione. E il 17enne ha risposto immediatamente presente. Piazzato sul centro sinistra della difesa a tre dell'Atalanta, Ahanor non solo ha una discreta fisicità, ma è anche veloce, tecnicamente molto valido e soprattutto ha grande personalità e coraggio con la palla tra i piedi. Caratteristiche che lo rendono molto duttile in fascia e in grado di giocare anche da quinto in futuro e che nell'immediato hanno convinto un po' tutti dalle parti di Bergamo e non solo. 

In passato il 17enne ha subito un infortunio al menisco, ma si è ripreso perfettamente e ha dimostrato già di sapersi gestire a livello fisico durante le partite e di saper leggere i momenti del match con lucidità. Da un punto di vista tecnico, Ahanor copre, difende, spinge e si propone a sinistra con grande intensità e continuità, dando uno sbocco importante alla manovra dell'Atalanta e lavorando in tandem con i compagni di reparto sulla sua corsia. Un profilo molto interessante sotto tanti aspetti per Juric e, quando le pratiche burocratiche sulla cittadinanza si sbloccheranno, anche per la nazionale italiana

