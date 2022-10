Serie A: Empoli-Atalanta 0-2, Hateboer e Lookman rilanciano la Dea

EMPOLI-ATALANTA 0-2

Con un gol per tempo la Dea riscatta il ko con la Lazio. Vicario para un rigore a Koopmeiners

L'Atalanta si rilancia con Hateboer e Lookman



























L'Atalanta batte senza problemi 2-0 l'Empoli e riscatta la sconfitta casalinga contro la Lazio. Hateboer da pochi passi sblocca il match al 32', poi 10' dopo Vicario para un rigore a Koopmeiners, assegnato per un tocco di braccio di Destro sulla punizione di Lookman. L'inglese al 59' sigla il raddoppio che chiude il match e al 75' il portiere dei padroni di casa gli nega la doppietta. Toscani fermi a 11 punti.

LA PARTITA

L'Atalanta cancella immediatamente il passo falso con la Lazio, conquista con pieno merito i tre punti al Castellani stabilendo il nuovo record di punti (27) e vittorie (8) in Serie A dopo 12 giornate e rimane nelle parti altissime della classifica. Un successo che non fa una grinza, troppa la differenza tecnico-tattica tra le due squadre e il risultato sarebbe potuto essere ben più rotondo se in porta non ci fosse stato Vicario, unica nota positiva per Zanetti in un pomeriggio da dimenticare. È vero che l'Empoli i suoi punti salvezza li deve andare a prendere da altre parti, ma in casa aveva sempre giocato piuttosto bene e dato l'anima, mentre questo pomeriggio è crollato sotto i colpi della Dea senza quasi riuscire a reagire. Gasperini si gode un Lookman sempre più decisivo e i recuperi di Musso e Zapata: piano piano l'infermeria si sta svuotando e per il tecnico arriverà il tempo delle scelte. Intanto la sua Dea è lassù vicino alla cima e non pare soffire di vertigini. La prossima con il Napoli si preannuncia una sfida-scudetto.

Zanetti cambia i due terzini, con Ebuhei che viene preferito a Stojanovic e prima da titolare per Cacace al posto di Parisi. Pjaca e Bajrami a supporto di Destro. Gasperini rilancia tra i pali Musso e sostituisce l'infortunato De Roon con Ederson. In attacco c'è Hojlund per lo squalificato Muriel. Il primo squillo è dell'Empoli, ma è solo un fuoco di paglia: Destro ruba palla a Scalvini e prova uno scavetto, alto sopra la traversa (7'). Immediata la risposta della Dea: tiro-cross di Lookman, Vicario respinge e Hojlund manca per un soffio il tap-in vincente. Al 16' clamorosa doppia occasione per Ederson, prima murato da Vicario e poi da De Winter. L'appuntamento con il gol è solo rimandato e al 32' l'Atalanta passa con merito: destro di Lookman sballato e deviato, il pallone arriva sul secondo ad Hateboer che fa secco Vicario. I toscani hanno un sussulto con Ebuhei, la cui botta a colpo sicuro viene salvata in scivolata provvidenziale da Demiral (34'). Passano cinque minuti e Ayroldi assegna un rigore alla Dea per un tocco di mano di Destro sulla punizione di Lookman. Sul dischetto si presenta Koopmeiners, come espressamente richiesto da Gasperini, ma Vicario spiazzato respinge con il piede il tiro centrale dell'olandese. Il tempo si chiude con un destro centrale di Pjaca, unico acuto del croato in un pomeriggio da dimenticare.

Zanetti cambia Luperto con Walukiewicz, ma il canovaccio della gara non cambia e l'Atalanta mette in cassaforte il risultato prima dello scoccare dell'ora di gioco. Protagonista ancora Lookman, che libera un diagonale appena dentro l'area che fulmina Vicario. L'attaccante inglese conferma il suo grande momento di forma e regala a Zapata l'assist del terzo gol, annullato per un fuorigioco a inizio azione (72'). Poi Vicario gli nega il raddoppio dopo un recupero palla di Pasalic su Bandeille al limite dell'area. Prima del triplice fischio, anche l'Empoli si vede annullare un gol per fuorigioco di Ebuhei (84'). Il risultato non cambia più e a far festa al Castellani sono solo i tifosi bergamaschi.

LE PAGELLE

Vicario 7 - Incolpevole sui gol, si guadagna la pagnotta su Ederson, parando il rigore a Koopmeiners e nel finale negando la doppietta a Lookman. Si conferma uno di migliori portieri del campionato.

Pjaca 5 - Pomeriggio da dimenticare per il fantasista croato, fuori dal gioco e mai pericoloso. Zanetti lo toglie dopo 10' nella ripresa e ne ha tutte le ragioni.

Destro 5 - Il suo pomeriggio parte con uno scavetto alto di poco, poi ha sulla coscienza il rigore assegnato all'Atalanta con un tocco di braccio ingenuo. Fa il solletico a Demiral.

Lookman 7,5 - A conferma del grande momento di forma, partecipa a tutte le azioni più pericolose. Da un suo tiro smorzato nasce il gol di Hateboer, Destro salva con la mano una sua punizione, poi trova il raddoppio e nel finale si vede negare da Vicario la doppietta personale.

Demiral 7 - Prova maiuscola del centrale turco, autentico muro davanti a Musso. La scivolata sulla conclusione di Ebuhei vale quasi come un gol.

Koopmeiners 5,5 - Macchia una prova ordinata e di sostanza con l'errore dal dischetto nel finale del primo. Sceglie la potenza ma non angola e Vicario si salva con il piede.

IL TABELLINO

EMPOLI-ATALANTA 0-2

Empoli (4-3-2-1): Vicario 7, Ebuehi 5,5, De Winter 5,5 (11' st Ismajli 6), Luperto 6 (1' st Walukiewicz 6), Cacace 6, Henderson 5,5 (21' st Fazzini 5,5), Marin 5,5, Bandinelli 5 (32' st Akpa Akpro SV), Bajrami 5,5, Pjaca 5 (11' st Cambiaghi 5,5), Destro 5. A disp.: Perisan, Ujkani, Lammers, Satriano, Ekong, Degli Innocenti, Stojanovic, Haas, Baldanzi, Parisi. All.: Zanetti 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6, Toloi 6, Demiral 7, Scalvini 6 (10' st Djimsiti 6), Hateboer 6,5, Ederson 5,5 (20' st Malinovskyi 6), Koopmeiners 5,5, Maehle 6 (44' st Zortea sv), Pasalic 6, Lookman 7,5 (43' st Okoli sv), Hojlund 5,5 (20' st Zapata 6). A disp.: Rossi, Sportiello, Boga, Ruggeri, Soppy. All.: Gasperini 7

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 32' Hateboer (A), 14' st Lookman (A)

Ammoniti: De Winter (E), Destro (E), Hateboer (A)

Espulsi:

Note: Al 42' Vicario (E) respinge un rigore a Koopmeiners (A)

LE STATISTICHE

• L’Atalanta ha ottenuto il suo nuovo record di vittorie (otto) nelle prime 12 partite di un campionato di Serie A.

• L’Atalanta ha ottenuto 27 punti in questo campionato finora, registrando il suo record di punti nei primi 12 turni di Serie A (il precedente era 22 punti, risultato ottenuto sei volte).

• Nessuna squadra ha ottenuto più punti in trasferta dell’Atalanta in questo campionato: 16 come il Napoli.

• Record di tiri in un match di questo campionato per l’Atalanta: 20 oggi contro l’Empoli.

• L'Empoli ha perso due gare consecutive di Serie A senza trovare la rete per la prima volta dal dicembre 2018 (vs Torino e Inter).

• Ademola Lookman è il miglior marcatore dell’Atalanta in questo campionato (cinque gol): solo Kvaratskhelia (sei) ha segnato di più tra i debuttanti in questa Serie A.

• Considerando gli ultimi due campionati di Serie A (2021/22 e 2022/23), Guglielmo Vicario ha parato tre rigori: nessun portiere ha fatto meglio nel massimo campionato (tre anche Szczesny).

• Ottavo gol in Serie A per Hans Hateboer: non realizzava una rete nel massimo torneo dal 30 settembre 2020 contro la Lazio (51 presenze con oggi da allora).

• Cinque degli ultimi sei gol in Serie A di Hateboer sono arrivati in trasferta: due di questi proprio contro l’Empoli, l’unica squadra contro cui conta più di una rete nel massimo campionato.

• Hateboer è il decimo marcatore differente dell’Atalanta in questo campionato: solo Napoli (13), Inter, Milan e Udinese (tutte 11) ne contano di più.

• Era da oltre un anno che l’Atalanta non sbagliava un rigore in Serie A: dal 17 ottobre 2021, proprio contro l’Empoli (Ilicic in quel caso).

• Nell’era Gasperini (dal 2016/17) hanno sbagliato almeno un rigore con l’Atalanta in Serie A 11 differenti calciatori su 13 totali che ne hanno calciato almeno uno.