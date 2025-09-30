Serie A, le pagelle di Atalanta-Bruges: Pasalic e Samardzic guidano la carica

Carnesecchi 5,5 - nel primo tempo gioca molto con i piedi e al primo tiro in porta prende gol. Nella ripresa normale amministrazione tranne una sola parata facile

Kossounou 5,5 - nel primo tempo pensa più a proporsi che a presidiare la zona con attenzione. Resta alto e spinge, ma si fa pescare un paio di volte fuori posizione e sul gol di Tzolis non è impeccabile in chiusura con Djimsiti. A inizio ripresa fuori per un problema fisico