Calcio
Champions League
LE PAGELLE DI ATALANTA-BRUGES

Serie A, le pagelle di Atalanta-Bruges: Pasalic e Samardzic guidano la carica

I voti ai protagonisti del match del secondo turno di Champions: De Roon sbaglia, Lookman in rodaggio

di Stefano Ronchi
30 Set 2025 - 20:59
1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

ATALANTA

Carnesecchi 5,5 - nel primo tempo gioca molto con i piedi e al primo tiro in porta prende gol. Nella ripresa normale amministrazione tranne una sola parata facile 
Kossounou 5,5 - nel primo tempo pensa più a proporsi che a presidiare la zona con attenzione. Resta alto e spinge, ma si fa pescare un paio di volte fuori posizione e sul gol di Tzolis non è impeccabile in chiusura con Djimsiti. A inizio ripresa fuori per un problema fisico

dal 7' st Musah 6 - entra per dare più dinamismo alla mediana nerazzurra e ci riesce. Il rigore arriva sugli sviluppi di un suo inserimento, e il raddoppio di Pasalic arriva su una sua spizzata. Tra i due episodi però rischia grosso su un retropassaggio sbagliato per Carnesecchi

Djimsiti 5,5 - si incolla a Tresoldi e battaglia su tutte le palle, ma non riesce mai ad anticiparlo. Sul gol di Tzolis si fa beffare da una finta prima del tiro

Ahanor 6,5 - esordio da titolare in Champions subito dopo quello in Serie A. Personalità e idee chiare a soli 17 anni, anche se Forbs è un avversario da maneggiare con cura in avvio

Bellanova 5,5 - nel primo tempo ingaggia un bel duello in fascia con Seys alternando inserimenti e coperture, ma non riesce a piazzare la giocata giusta per far male e a fine primo tempo, complice un problema fisico, lascia il posto a Zappacosta

dal 1' st Zappacosta - attacca lo spazio con più incisività a destra, spinge e va vicino al gol con un bel diagonale di destro. Gamba e coraggio

De Roon 5 - come da copione si piazza davanti alla difesa per fare filtro e rubare palloni, ma intorno alla mezz'ora sbaglia e il Bruges sblocca la gara con Tzolis. Errore grave per uno del suo spessore. Dopo l'ingresso di Musah arretra in difesa

Ederson 5,5 - a inizio partita avvia il pressing alto e ringhia complicando i piani in costruzione dei belgi, poi cala un po', sbaglia un paio di conclusioni ed esce dopo un'ora di gioco

dal 16' st Samardzic 6,5 - Juric lo inserisce per dare più qualità in mezzo al campo e recuperare la gara. Mossa azzeccata. Lucido con la palla tra i piedi e freddo dal dischetto per il pareggio

Bernasconi 6,5 - due da titolare di fila in Champions chiariscono la fiducia di Juric nei confronti del ragazzo. Il sinistro e l'attitudine sono buoni, forse gli manca solo un po' di fisicità nei duelli per sfondare

Pasalic 7 - galleggia tra centrocampo e attacco a seconda delle fasi di gioco. Solita concretezza, energia e capacità di andare a rimorchio. Nella ripresa si procura il rigore, poi firma la rete che decide il match di testa nel finale. Uomo partita

Krstovic 5 - attorno ha spesso tanti avversari ed è costretto a lavorare soprattutto spalle alla porta. Poco lucido nella gestione del pallone in area e negli appoggi. Tenta un paio di rovesciate improponibili nella ripresa

Lookman 5,5 - torna titolare dopo oltre quattro mesi e si piazza subito nella sua posizione tra le linee a sinistra. Nel primo tempo va al trotto e non incide, a inizio ripresa si accende due volte e sfiora il gol. Ancora in rodaggio

dal 19' st Sulemana 6,5 - dà il cambio a Lookman e spinge a sinistra cercando l'uno contro uno e dando ritmo e aggressività alla manovra. Attacca a testa bassa, lotta e sfiora il gol con un bel destro a giro

La Dea rialza la testa in Champions: Samardzic e Pasalic rimontano il Bruges

BRUGES

Tresoldi 6,5 - muscoli e presenza: un bel mastino al centro dell'attacco. Difende palla, dà profondità, lavora da regista offensivo e tiene impegnati Djimsiti e compagni in area. Nel primo tempo sfiora il vantaggio su assist di Tzolis. Profilo interessante anche per Gattuso in ottica Nazionale

Tzolis 6,5 - parte a sinistra e spinge in tandem con Seys dando vivacità alla manovra belga insieme a Forbs sulle corsie. Alla prima occasione buona va a bersaglio con un destro preciso dal limite dopo aver saltato Kossounou e Djimsiti con una finta. A inizio ripresa impegna Carnesecchi, poi cala

Bruges (4-3-3): Jackers 6; Sabbe 5,5 (44' st Meijer sv), Ordonez 6 (44' st Romero sv), Mechele 6, Seys 6,5; Stankovic 6, Sandra 6 (44' st Campbell sv), Vanaken 5,5; Forbs 6 (30' st Vetlesen 5,5), Tresoldi 6,5 (19' st Vermant 5,5), Tzolis 6,5. All.: Hayen 5,5

champions league
atalanta
bruges
pagelle

Commenti (0)





