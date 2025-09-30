Logo SportMediaset
ATALANTA-BRUGES 2-1

Champions, Atalanta-Bruges 2-1: rimonta firmata Samardzic-Pasalic

Al New Balance Stadium Tzolis sblocca la gara, poi i nerazzurri ribaltano tutto grazie a un rigore e un colpo di testa 

di Stefano Ronchi
30 Set 2025 - 22:05
L'Atalanta rialza la testa in Champions League. Dopo la pesante sconfitta col Psg, la squadra di Juric batte 2-1 il Bruges e si porta a tre punti in classifica. Al New Balance Stadium grande prestazione in rimonta dei bergamaschi che schierano Lookman titolare dopo oltre quattro mesi di assenza per le note vicende di mercato. Dopo oltre mezz'ora di equilibrio, nel primo tempo De Roon sbaglia in impostazione e Tzolis (38') sblocca il risultato con un destro preciso dal limite. Gol a cui l'Atalanta nella ripresa reagisce alzando il ritmo e dando una svolta alla gara con i cambi. Lookman e Zappacosta sfiorano il bersaglio grosso, poi Samardzic (73') pareggia su rigore e Pasalic (87') ribalta tutto di testa nel finale.

Dopo l'esordio shock di Parigi, dunque, l'Atalanta si riscatta in Europa subito alla prima occasione, rispondendo presente contro il Bruges e vendicando l'eliminazione ai playoff di Champions della scorsa edizione per mano proprio dei belgi. Un doppio colpo che rimette in carreggiata la Dea targata Juric in vista delle prossime sfide e chiude anche la questione Lookman.  Riavvolgendo il nastro del match, l'Atalanta ha ribaltato tutto con una reazione d'orgoglio arrivata dopo una prima frazione complicata, giocata un po' sottoritmo e chiusa in svantaggio a causa di un errore in costruzione, e un secondo tempo disputato invece a trazione anteriore. Merito soprattutto dei cambi di Juric che hanno dato più imprevedibilità, vivacità e verticalità alla manovra nerazzurra e ribaltato il risultato. Mosse azzeccate che hanno cambiato il volto della Dea sul piano fisico e tecnico, modificato l'inerzia della gara e costretto il Bruges ad arrendersi al forcing nerazzurro. 

IL TABELLINO
ATALANTA-BRUGES 2-1
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (8' st Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova (1' st Zappacosta), De Roon, Ederson (16' st Samardzic), Bernasconi; Pasalic; Krstovic (44' st Brescianini), Lookman (16' st Sulemana).
A disp.: Rossi, Sportiello, Obric, Maldini. All.: Juric
Bruges (4-3-3): Jackers; Sabbe (44' st Meijer), Ordonez (44' st Romero), Mechele, Seys; Stankovic, Sandra (44' st Campbell), Vanaken; Forbs (30' st Vetlesen), Tresoldi (19' st Vermant), Tzolis.
A disp.: Vn den Heuvel, Reis, Nilsson, Osuji, Siquet, Audoor, Diakhon. All.: Hayen
Arbitro: Espen Eskas (Nor)
Marcatori: 38' Tzolis (B), 29' st rig. Samardzic (A), 42' st Pasalic (A)
Ammoniti: Musah, De Roon (A)
Espulsi: -

LE STATISTICHE
L’Atalanta ha ottenuto il suo primo successo in questa UEFA Champions League dopo che non vinceva nel torneo dallo scorso 21 gennaio (5-0 vs Sturm Graz) anche in quel caso in casa. 
L’Atalanta ha vinto due sfide casalinghe tra tutte le competizioni per la prima volta da dicembre 2024 (vs Cesena in Coppa Italia ed Empoli in Serie A in quel caso).
All'età di 17 anni e 219 giorni, Honest Ahanor dell'Atalanta diventa il più giovane italiano ad essere sceso in campo da titolare in una partita di UEFA Champions League e il primo diciassettenne di una squadra italiana a iniziare una sfida di UCL dal primo minuto nella storia della competizione.
Dalla sua prima stagione in UEFA Champions League con l’Atalanta (dal 2019/20), Mario Pasalic è il giocatore della Dea ad aver realizzato più reti (otto) nella competizione.
Lazar Samardzic ha preso parte a tre reti in UEFA Champions League (due gol, un assist), tutte da subentrato.
L’Atalanta ha realizzato il suo 10° gol dal dischetto in UEFA Champions League, il primo da quello di Charles De Ketelaere contro il Real Madrid, a dicembre 2024.
L'Atalanta non è riuscita a registrare un tiro in porta nel primo tempo in nessuna delle due partite di questa stagione di UCL (vs Club Brugge e Paris SG).
Questa è la terza volta nel 2025 che il Club Brugge non subisce alcun tiro prima dell'intervallo in UEFA Champions League, dopo esserci già riuscito contro Manchester City e Juventus.
Due delle quattro partecipazioni al gol di Christos Tzolis in UEFA Champions League sono arrivati contro l'Atalanta (1 gol, 1 assist).  

