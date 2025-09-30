Champions, Atalanta-Bruges 2-1: rimonta firmata Samardzic-Pasalic

LE STATISTICHE

L’Atalanta ha ottenuto il suo primo successo in questa UEFA Champions League dopo che non vinceva nel torneo dallo scorso 21 gennaio (5-0 vs Sturm Graz) anche in quel caso in casa.

L’Atalanta ha vinto due sfide casalinghe tra tutte le competizioni per la prima volta da dicembre 2024 (vs Cesena in Coppa Italia ed Empoli in Serie A in quel caso).

All'età di 17 anni e 219 giorni, Honest Ahanor dell'Atalanta diventa il più giovane italiano ad essere sceso in campo da titolare in una partita di UEFA Champions League e il primo diciassettenne di una squadra italiana a iniziare una sfida di UCL dal primo minuto nella storia della competizione.

Dalla sua prima stagione in UEFA Champions League con l’Atalanta (dal 2019/20), Mario Pasalic è il giocatore della Dea ad aver realizzato più reti (otto) nella competizione.

Lazar Samardzic ha preso parte a tre reti in UEFA Champions League (due gol, un assist), tutte da subentrato.

L’Atalanta ha realizzato il suo 10° gol dal dischetto in UEFA Champions League, il primo da quello di Charles De Ketelaere contro il Real Madrid, a dicembre 2024.

L'Atalanta non è riuscita a registrare un tiro in porta nel primo tempo in nessuna delle due partite di questa stagione di UCL (vs Club Brugge e Paris SG).

Questa è la terza volta nel 2025 che il Club Brugge non subisce alcun tiro prima dell'intervallo in UEFA Champions League, dopo esserci già riuscito contro Manchester City e Juventus.

Due delle quattro partecipazioni al gol di Christos Tzolis in UEFA Champions League sono arrivati contro l'Atalanta (1 gol, 1 assist).