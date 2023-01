Serie A, Atalanta-Sampdoria 2-0: Gasperini in zona Champions per una notte

ATALANTA-SAMPDORIA 2-0

Al Gewiss Stadium decidono le reti di Maehle e Lookman: Dea terza insieme al Milan in attesa di Lazio e Roma. Blucerchiati sempre penultimi

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Atalanta si regala la zona Champions per una notte: al Gewiss Stadium, nella ventesima giornata di Serie A, la formazione di Gasperini batte 2-0 la Sampdoria. Decidono Maehle, in gol al 42' di testa, e il solito Lookman, che raddoppia al 57' dopo una splendida azione personale. La Dea è terza in classifica con 38 punti insieme al Milan in attesa dei match di Lazio e Roma, mentre i blucerchiati restano al penultimo posto a quota 9.

LA PARTITA

Per una notte, l'Atalanta vede la zona Champions: il girone di ritorno della Dea si apre con un 2-0 alla Sampdoria che vale il momentaneo terzo posto insieme al Milan. Nel primo tempo, la partita fatica a decollare: i blucerchiati sono pericolosi con la girata di Leris di poco alta sopra la traversa, con Musso decisivo su Gabbiadini prima e Augello poi. Anche la Dea, però, si fa vedere con Hojlund, fermato due volte da Audero. La partita si sblocca al 42': Lookman colpisce il palo di testa, sul pallone vagante arriva Hateboer che crossa al centro per Maehle, bravo con un'incornata a battere in controtempo il portiere doriano per l'1-0 dei nerazzurri a fine primo tempo.

Nella ripresa, al 57', ecco il raddoppio con una splendida giocata di Lookman: percussione centrale, accelerazione e diagonale destro sul secondo palo che fulmina Audero per il 2-0 della Dea. Dopo il raddoppio, Stankovic inserisce Zanoli per uno spento Djuricic, mentre Gasperini richiama Hojlund, Boga e Maehle per Zapata, Pasalic e Ruggeri. Con Quagliarella e il giovane Malagrida, la Sampdoria ci prova, ma ancora una volta non riesce a segnare. Sono 9 i punti della Samp, sempre più penultima in classifica e in piena zona retrocessione. A quota 38 e a -2 dall'Inter, invece, c'è un'Atalanta definitivamente ritrovata.

LE PAGELLE

Musso 6,5 - Le sue parate contribuiscono a tenere la porta inviolata e a vivere una serata tranquilla.

Hateboer 6,5 - Bravo ad insistere sulla fascia, protagonista con il cross che regala a Maehle il secondo gol consecutivo.

Lookman 7 - In questo momento è vicino all'onnipotenza calcistica: gli riesce tutto. Ennesima azione personale che vale il 2-0 e la certezza di conquistare tre punti fondamentali.

Leris 5,5 - Ancora una volta, come ad Empoli, si divora un gol che avrebbe potuto regalare ai blucerchiati un inizio di partita diverso. Gabbiadini 6 - Tra i migliori in campo e il più attivo in attacco, impegna severamente Musso sullo 0-0.

IL TABELLINO

ATALANTA-SAMPDORIA 2-0

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6,5; Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 6,5 (42' st Demiral sv); Hateboer 6,5, De Roon 6, Koopmeiners 6, Maehle 7 (23' st Ruggeri 6); Lookman 7 (37' st Muriel sv), Boga 6 (23' st Pasalic 6) Hojlund 6,5 (23' st Zapata 6). A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Zorrea, Soppy, Ederson, Vorlicky. All.: Gasperini 7

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6; Amione 6, Nuytinck 5,5 (36' st Vieira 6), Murru 5,5; Leris 5,5, Rincon 6 (17' st Paoletti 6), Winks 6, Augello 6; Djuricic 5,5 (14' st Zanoli 6); Lammers 5,5 (36' st Quagliarella 6), Gabbiadini 6 (36' st Malagrida 6). A disp.: Turk, Ravaglia, Murillo, Yepes. All.: Stankovic 5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 42' Maehle, 12' st Lookman

Ammoniti: Malagrida (S), Leris (S)

Note: recupero 1'+5'

LE STATISTICHE

• Ademola Lookman (cinque) è il giocatore che nel 2023 ha segnato più reti nei cinque maggiori campionati europei.

• Soltanto Victor Osimhen (16: 13 gol, tre assist) conta più partecipazioni attive a reti di Ademola Lookman in questo campionato (15: 12 reti e tre assist).

• L’Atalanta ha vinto le ultime cinque sfide contro la Sampdoria in Serie A; contro nessun’altra squadra attualmente in massima serie i nerazzurri vantano una striscia aperta di vittorie così lunga.

• L’Atalanta ha vinto due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2022 (v Fiorentina e Sassuolo).

• Joakim Maehle ha segnato il 3° gol in Serie A, il secondo gol in questo campionato. Il danese, che ha trovato la rete nelle ultime due presenze nel torneo, ha siglato contro la Sampdoria il suo primo gol in gare casalinghe della massima serie.

• Joakim Maehle ha preso parte a due reti (un gol e un assist) contro la Sampdoria in Serie A; contro nessun’altra squadra vanta più partecipazioni attive a reti in massima serie (due anche contro l’Udinese).

• L’Atalanta ha trovato la rete in sette gare consecutive contro la Sampdoria per la prima volta in Serie A.

• L’Atalanta va a segno da nove gare consecutive di Serie A; solo la Juventus vanta una striscia aperta di gare a segno più lunga (10) rispetto ai nerazzurri in questo campionato.

• L’Atalanta ha vinto cinque delle prime dieci gare interne (2N, 3P) in questo campionato: una vittoria in più di quelle ottenute al Gewiss Stadium nell’intera Serie A 2021/22 (8N, 7P).

• La Sampdoria è l’unica squadra contro cui Rafael Tolói ha sia segnato che fornito assist in Serie A (quattro – tre gol e un passaggio vincente); contro nessun’altra squadra il nerazzurro ha preso parte a più reti nel torneo (quattro anche contro il Napoli, tutti assist).

• Prima di oggi l'ultimo assist di Hans Hateboer in Serie A risaliva al 15 maggio 2021 per un gol di Robin Gosens contro il Genoa.

• Da inizio 2022, la Sampdoria è la squadra che più volte non ha trovato la via della rete nei maggiori cinque campionati europei (21 su 39 partite disputate).

• La Sampdoria è la squadra che ha subito più sconfitte nel torneo in corso (15) mentre solo lo Spezia (otto) ha subito più ko in trasferta rispetto ai liguri (sette) in questa Serie A.

• Filip Djuricic ha giocato contro l’Atalanta la sua 150a partita in Serie A.

• Manolo Gabbiadini ha collezionato la 150ª gara in Serie A con la maglia della Sampdoria.