Atalanta, disavventura per Zapata: respinto dalla sicurezza entrando in banca

Una piccola disavventura per Duvan Zapata. L'attaccante dell'Atalanta è stato infatti respinto all'ingresso di una banca di Bergamo dagli addetti alla sicurezza, che lo hanno fermato impedendogli di entrare nella filiale, dove aveva un appuntamento. Vestito in tuta e felpa con cappuccio, probabilmente anche per non attirare troppo l'attenzione dei tifosi, Zapata non è stato riconosciuto dalla security ed è stato necessario l'intervento del direttore per chiarire il malinteso.