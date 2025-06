Il coach della Virtus analizza la vittoria in Gara1 della finale scudetto ed esalta le qualità della Germani. "La prima partita delle finali è quasi sempre molto difficile, ora sappiamo come gioca Brescia e loro sanno come giochiamo noi. Ma le partite delle finali sono diverse. Abbiamo vinto, ma di fronte a noi c'è una grande squadra. Per vincere avremo bisogno di maggiore concentrazione e più pazienza nel nostro gioco".