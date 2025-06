Bologna, Shengelia: "Le sconfitte degli ultimi anni ci hanno dato la spinta"

L'asso di Bologna ha espresso la sua felicità per la conquista della finale playoff, spiegando come i precedenti abbiano motivato il gruppo. "Negli ultimi anni ci avevano sempre battuto nei playoff. L'amarezza ci ha dato la spinta, ci abbiamo creduto, abbiamo combattuto fino alla fine. Non potrei essere più orgoglioso dei miei compagni e di fare parte di questo gruppo. Gli infortuni? O ti buttano a terra immediatamente o ti rinforzano. Noi siamo una famiglia, abbiamo creduto di poter fare anche la parte di chi non c'era".