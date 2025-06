Brescia, Poeta: "Abbiamo fatto una super partita, non è bastato"

Il coach della Germani esalta la prestazione dei suoi ed esprime il suo dispiacere per la sconfitta in Gara1 con Bologna. "Abbiamo fatto una super partita. Sono molto contento, peccato che super non basta, serve una partita perfetta per vincere qui. Potevamo fare qualcosa in più nei dettagli. Mi vengono in mente i 10 rimbalzi offensivi concessi nel secondo tempo, qualche palla perse non so se più per merito Virtus che per demerito nostro. Ma abbiamo fatto una partita in attacco di altissimo livello. 22 assist, giocando un'ottima gara. Potevamo fare meglio nella protezione dell'area, dove la Virtus è molto forte. Adesso dobbiamo provare a recuperare energie per provare a fare una grande G2. Ma ancora complimenti alla mia squadra, dopo l'infortunio di Ndour in tanti si sarebbero disuniti, avrebbero mollati. Invece siamo rimasti lì. Un plauso a questa squadra, speciale. Anche oggi quasi sei giocatori in doppia cifra: sono orgoglioso. Il tempo per le analisi sarà domani".