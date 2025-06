Quello della Virtus è uno scudetto targato Shengelia

Le parole di Shengelia a fine gara, intercettato dai microfoni avvolto nella bandiera della Georgia e nell'abbraccio dei figli, rappresentano la grandezza anche del Tornik'e uomo e leader fuori dal parquet: "Dopo 3 anni difficili, dove abbiamo perso in finale, siamo riusciti a superare l'ostacolo, ce l'abbiamo fatta! Come ho detto altre volte, non c'è un solo giocatore ad aver fatto la differenza, ma ci sono stati tanti ingredienti che ci hanno fatto vincere. E voglio dire un'altra volta che questo titolo è dedicato ad Achille Polonara. Non voglio prendermi i meriti di tutto questo, non voglio essere il protagonista, voglio solo dire che tutto questo è fantastico. Il mio rapporto con coach Ivanovic è incredibile! Siamo una coppia che a fine stagione porta trofei (i due hanno vinto anche l'ACB col Baskonia nel 2019/20), gli voglio tanto bene e lo rispetto tantissimo. Ci sono stati tanti giorni difficili durante la stagione, siamo umani, però se dedichi te stesso e ti fidi di lui, ti porta sulla Luna". Un pensiero davvero per tutti, quando la maggior parte dei complimenti dovrebbero essere solo per lui. Solo per Tornik'e Shengelia.