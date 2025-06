Virtus, la gioia di Ivanovic: "I giocatori hanno creduto in me"

A proposito di veterani virtussini, Daniel Hackett non poteva esimersi dal commentare a caldo il suo 5° titolo nazionale in carriera (6, se si considera anche quello del 2012/13 revocato alla Montepaschi Siena): "Un'emozione forte. Lo dovevamo e lo volevamo fare per Achi, sappiamo che sta vivendo un momento difficile ma sappiamo anche che lotterà: volevamo regalargli questa gioia. Lo meritava il vissuto di questo gruppo, che per anni ha masticato l'amarezza dei secondi posti. La pazienza della dirigenza nei nostri confronti, questi tifosi che ci seguono in giro per l'Europa... La soddisfazione più grande per uno della mia età, a 37 anni, è vedere Diouf e Akele campioni, vedere Morgan crescere, questi ragazzi compattarsi così: è qualcosa che va oltre il vincere! Noi in missione? Dopo la sconfitta con Milano in Coppa Italia abbiamo dovuto guardarci negli occhi e lavorare sodo: abbiamo fatto una sorta di preparazione atletica, coach Ivanovic ha usato le vecchie maniere (ride); abbiamo fatto un mese di marzo in apnea, non sapevamo se be venivamo fuori... Dopo le assenze di Polonara e Clyburn siamo riusciti a passare oltre Milano, tutti concentrati. Ho avuto la fortuna di giocare per grandissimi allenatori e squadre, ma vincere a Basket City ha un sapore particolare, soprattutto dopo 3 anni di delusioni in cui si è dovuto stare in silenzio. Futuro? Adesso me la godo, torno a casa dai ragazzi a Pesaro, poi pian piano inizieremo a riprogrammare per la prossima stagione".