La promessa di Repeša: "Trapani vuole arrivare fino in fondo"

"Io non voglio fare proclami, deve parlare il campo. Conosco la forza della mia squadra e le ambizioni del mio presidente": l'intervista rilasciata da Jasmin Repeša al Corriere dello Sport non poteva non accennare al sogno che una regione intera sta cullando da diverse settimane. Giocarsi lo scudetto con Trapani sarebbe una conquista memorabile anche per un coach come il 63enne di Čapljina, che ha già vinto 10 campionati e altrettante coppe nazionali in carriera.