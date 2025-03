JD Notae, Trapani capolista col suo razzo tascabile

Per la seconda volta nelle ultime 3 settimane, Justin Robinson è parso sin da subito troppo frenetico e confusionario. Come nella trasferta a Reggio Emilia, problemi di falli e intensità mal gestita, per il titolare in cabina di regia per coach Repesa. Al PalaShark si è ripetuta, per la fortuna dei granata, la stessa scena vista al PalaBigi: JD Notae esce dalla panchina e trova immediatamente la frequenza giusta per modificare il ritmo della partita, rendendosi imprescindibile per i meccanismi degli Shark nei momenti cruciali di gara.