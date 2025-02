Niang, dalla Coppa Italia con Trento all’azzurro: il futuro è suo

Per un giocatore così versatile come si immagina possa diventare Niang, con le dimensioni da esterno (199 cm di altezza, 86 kg di peso) e l'attitudine a viaggiare sopra il ferro come un'ala, è come se ogni palla a due si trasformasse in un nuovo enigma da risolvere. Dubbi e incastri da sciogliere insieme allo staff tecnico, a cui il ragazzo nato a Dakar non ha mai mancato di riconoscere gran merito: "Coach Galbiati è stato molto bravo a trovare la chiave e la posizione per me".