Trapani fa la storia: quanti record nella partita con Trieste

Dall'esterno, non serviva questa scarica offensiva a confermare le ambizioni di Trapani; per lo staff di coach Repesa, per la dirigenza guidata da Valerio Antonini e per gli uomini granata era necessaria un'ulteriore statement game, dopo la vittoria a Reggio Emilia, per dichiarare ufficialmente conclusa la convalescenza post Cremona e Coppa Italia. Quota 16 vittorie è stata raggiunta: è la stessa di Brescia, prossima avversaria al PalaShark (domenica 23, ore 12). In palio il 2° posto in Serie A e, perché no, altri record.