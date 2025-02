Jeff Brooks, Trieste si coccola il suo eroe inaspettato

Una storia che lo lega a doppio filo con l'Italia, sul parquet e nella vita di tutti giorni. Una storia iniziata nell'estate 2011 quando, dopo l'esperienza quadriennale al college (Penn State), a dargli la prima possibilità tra i professionisti è l'Aurora Jesi, allora in Legadue, sotto la guida di coach Cioppi. Una categoria che sembra stargli troppo stretta (17 punti e 7 rimbalzi di media, in una squadra di metà classifica), e allora il passaggio definitivo in Serie A. A Cantù e Caserta con coach Molin, nella Sassari del Triplete con Meo Sacchetti (2014/15), il triennio milanese con alti e bassi nel rapporto tecnico con coach Messina, la rivitalizzazione nelle 3 stagioni vissute a Venezia grazie a Walter De Raffaele - "Mi ha rinvigorito, mi ha fatto ritrovare di nuovo me stesso. Mi sento molto più aggressivo rispetto a com’ero a Milano, ho più attitudine. In questo sport giochi bene quando sei felice e se stai bene vuoi essere sul campo e sempre sul pezzo. A volte a Milano “non ero sul campo”, ero l’ombra di me stesso", così nel dicembre 2021 a BasketInside.com - e le difficoltà del finale di 2023/24 con Spahija.