Basket, Serie A: Trapani in vetta da sola, Milano batte Trento e l’aggancia

"La capolista se ne va". Canta così il PalaShark, dopo la nuova impresa dei suoi beniamini: Trapani rimonta e sconfigge 94-88 la Germani Brescia, restando in vetta alla Serie A. Il primo scatto è della formazione ospite, che vola sul 15-8 grazie a Ndour e Della Valle. Gli Shark si risvegliano solo grazie alle due triple di Alibegovic, che suona la carica e spinge i suoi verso la rimonta. Trapani aggancia e sorpassa con Horton, per poi volare sul +5 con Brown: Notae fa il resto, ecco il 34-26 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo arriva la reazione di Brescia, che pareggia i conti con Burnell e sorpassa: Bilan e Della Valle (tripla) firmano il +4, Ndour allunga ulteriormente. Si va al riposo di metà gara sul 52-44, che sembra una prima sentenza sul match. Trapani però rientra a distanza di sicurezza ed effettua un clamoroso controsorpasso: tre triple consecutive di Notae per il +1 (68-67). Lo statunitense sbaglia il quarto sigillo e la Germani Brescia riallunga: 73-70 e +3 lombardo dopo il terzo quarto. L'ultimo periodo è frenetico, con Trapani che scappa sulle ali di Notae: assist per Brown e +7 siciliano (85-78). Non è ancora finita, perché Brescia torna sotto e sorpassa: tripla di Dowe e 86-85. I siciliani però, spinti da un pubblico caldissimo, non vogliono perdere: sale in cattedra Galloway, che firma il +4. La ciliegina sulla torta la regalano Notae e Alibegovic: assist da quarterback (venti metri di gittata) dello statunitense e canestro del compagno, si chiude sul 94-88. Trapani bissa la vittoria dell'andata e resta in vetta alla Serie A (17-6), staccando Brescia e la Virtus (16-7): non bastano Dowe (21) e Della Valle (18), Notae fa la differenza con 26 punti e 7 assist.