L'ANNUNCIO

Polonara si ritira: "Ci ho provato ma è ora di dire basta. Grazie anche a chi mi ha insultato"

Il 34enne sui social: "Il basket mi ha fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo"

04 Mag 2026 - 22:20
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Achille Polonara lascia ufficialmente il basket giocato. Lo ha annunciato sui social il 34enne che lotta contro la leucemia mieloide e ha subito un trapianto di midollo: "Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un uomo. Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai" il lungo messaggio del marchigiano che nelle ultime settimane era tornato ad allenarsi ad Avellino.

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"Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi" conclude il post social di Polonara che nella sua carriera ha vinto un campionato italiano con la Virtus Bologna, due Supercoppe Italiane (Reggiana e Virtus), un campionato turco con il Fenerbahce, un campionato spagnolo con il Baskonia e uno scudetto con lo Zalgiris. Sempre con lo Zalgiris ha alzato al cielo una Coppa di Lituania. Chiudono il ricco bottino una coppa del Presidente in Turchia con l'Anadolu Efes e la Europe Cup con la Dinamo Sassari, club con il quale era tesserato attualmente.

 

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