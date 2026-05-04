Polonara si ritira: "Ci ho provato ma è ora di dire basta. Grazie anche a chi mi ha insultato"

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Il 34enne sui social: "Il basket mi ha fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo"
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Achille Polonara lascia ufficialmente il basket giocato. Lo ha annunciato sui social il 34enne che lotta contro la leucemia mieloide e ha subito un trapianto di midollo: "Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un uomo. Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai" il lungo messaggio del marchigiano che nelle ultime settimane era tornato ad allenarsi ad Avellino.
"Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi" conclude il post social di Polonara che nella sua carriera ha vinto un campionato italiano con la Virtus Bologna, due Supercoppe Italiane (Reggiana e Virtus), un campionato turco con il Fenerbahce, un campionato spagnolo con il Baskonia e uno scudetto con lo Zalgiris. Sempre con lo Zalgiris ha alzato al cielo una Coppa di Lituania. Chiudono il ricco bottino una coppa del Presidente in Turchia con l'Anadolu Efes e la Europe Cup con la Dinamo Sassari, club con il quale era tesserato attualmente.