Polonara si ritira: "Ci ho provato ma è ora di dire basta. Grazie anche a chi mi ha insultato"

"Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi" conclude il post social di Polonara che nella sua carriera ha vinto un campionato italiano con la Virtus Bologna, due Supercoppe Italiane (Reggiana e Virtus), un campionato turco con il Fenerbahce, un campionato spagnolo con il Baskonia e uno scudetto con lo Zalgiris. Sempre con lo Zalgiris ha alzato al cielo una Coppa di Lituania. Chiudono il ricco bottino una coppa del Presidente in Turchia con l'Anadolu Efes e la Europe Cup con la Dinamo Sassari, club con il quale era tesserato attualmente.